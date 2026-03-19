La guerra con Irán subraya los riesgos del implacable enfoque de Trump en el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a la coronela Matha "Jeannie" Sasnett, comandante de Asuntos Mortuorios de la Fuerza Aérea, al llegar en el Air Force One, el miércoles 18 de marzo de 2026, a la base Dover de la Fuerza Aérea, en Delaware, para asistir al regreso de los restos de los seis miembros de la tripulación de una aeronave de reabastecimiento de la Fuerza Aérea que murieron cuando su avión se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba operaciones contra Irán. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Pero la guerra en Irán subraya los riesgos de ese enfoque.

A medida que los precios del crudo suben por encima de los 100 dólares por barril y los de la gasolina se disparan hacia los 4 dólares por galón, la estrategia del presidente republicano de bloquear la energía limpia, como la eólica y la solar, ha hecho que los estadounidenses tengan menos fuentes alternativas de energía y, por lo tanto, sean más vulnerables a las sacudidas de suministro causadas por la guerra, según expertos. El estrecho de Ormuz, un punto clave de acceso para el mercado mundial del petróleo, sigue bloqueado en la práctica, ya que Irán ataca al tráfico que lo atraviesa.

“Los mayores perdedores de la guerra a corto plazo serán los consumidores de petróleo y gas de Estados Unidos, a medida que suban los precios de la energía”, afirmó Peter Gleick, climatólogo y cofundador del Pacific Institute, una organización sin fines de lucro que se centra en la sostenibilidad mundial del agua.

“Resulta que los combustibles fósiles tienen sus propios riesgos de suministro, y la administración no tiene respuestas”, añadió Tyson Slocum, director de energía de Public Citizen, un grupo de defensa de los consumidores.

Durante su campaña, Trump prometió reducir a la mitad las facturas de energía, pero ha presidido aumentos en las facturas de electricidad a medida que se dispara la demanda de los centros de datos, señaló Slocum. “Ahora vemos precios más altos de la gasolina, y nadie sabe hacia dónde va”, expresó.

Trump dijo a los reporteros que el conflicto es un “precio muy pequeño a pagar” tras años de terror por parte del gobierno iraní y pronosticó que los precios del petróleo “caerán como una roca” una vez que termine la guerra.

“Debemos perforar. Esa es la política de Trump: mucho petróleo”, manifestó el lunes en la Casa Blanca.

Mientras tanto, los consumidores estadounidenses ya perciben los efectos en el surtidor.

Hasta el miércoles, el precio promedio nacional de la gasolina había aumentado a alrededor de 3,84 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), después de que Trump se jactara el mes pasado, en su discurso sobre el Estado de la Unión, de que los precios de la gasolina estaban por debajo de los 3 dólares.

Y en un año crucial de elecciones de medio mandato, cuando la asequibilidad es una de las principales preocupaciones de los votantes, las políticas energéticas de Trump podrían perjudicar a los republicanos debido a que los estadounidenses sienten el impacto del aumento en los costos de la energía.

“Siempre nos preocupa cuando suben los precios de la gasolina”, comentó Mike Rounds, senador republicano de Dakota del Sur.

“La gasolina impulsa el tema de la asequibilidad”, agregó Thom Tillis, senador republicano de Carolina del Norte.

Trump lo apuesta todo a los combustibles fósiles

Desde hace mucho tiempo, el mandatario republicano ha sido hostil a la energía renovable, en particular a la eólica marina, y prioriza los combustibles fósiles para producir electricidad. Ha dicho que las turbinas eólicas son feas y caras y representan una amenaza para las aves y otra fauna silvestre. Si bien las turbinas eólicas suponen un riesgo para las aves, los gatos son, con diferencia, la principal amenaza, seguidos por las colisiones con edificios, según muestran estadísticas gubernamentales. En un informe de la National Audubon Society se encontró que dos tercios de las especies de aves de América del Norte podrían enfrentar la extinción debido al aumento de las temperaturas.

En su segundo mandato, Trump se ha volcado por completo a los combustibles fósiles, otorgando exenciones fiscales y acelerando permisos para la perforación de petróleo y gas. Al mismo tiempo, ha bloqueado decenas de proyectos de energía limpia y ha cancelado miles de millones de dólares en subvenciones para promover la energía limpia, a la que descalifica como “la nueva estafa verde”. El cambio climático es “la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo, en mi opinión”, dijo Trump ante las Naciones Unidas el año pasado.

Las políticas de Trump marcan un giro respecto de las del expresidente Joe Biden, quien desató una oleada de acciones destinadas a frenar la contaminación que calienta el planeta proveniente del sector eléctrico y de otras industrias, y a fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Una regulación histórica, que luego fue revertida, habría obligado a las centrales eléctricas de carbón a capturar las emisiones de sus chimeneas o cerrar. Biden y los demócratas del Congreso también aprobaron casi 375.000 millones de dólares para impulsar la energía limpia, el mayor gasto para combatir el cambio climático realizado por cualquier nación.

Trump y los republicanos del Congreso actuaron con rapidez para anular esas políticas. El presidente ha llegado incluso a derogar una conclusión científica de larga data que establece que el cambio climático pone en peligro la salud pública y el medio ambiente.

“Tenemos una administración que ha dicho, de manera bastante literal mediante la reversión de la Conclusión de Peligro, que no deberíamos preocuparnos tanto por el cambio climático”, señaló Jason Bordoff, director fundador del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

En el régimen de Trump, la política de Estados Unidos básicamente dice: “Somos el mayor productor de petróleo y gas del mundo, así que ¿por qué comprar a China toda esta energía limpia, como vehículos eléctricos y paneles solares?”, dijo Bordoff en el pódcast “Zero” de Bloomberg Green.

“La mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia”

En busca de aliviar la presión sobre los precios, Trump ha tomado medidas para liberar millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y levantar temporalmente las sanciones sobre envíos de petróleo ruso que ya están en el mar.

Los funcionarios también consideran la posibilidad de que la Marina estadounidense escolte a los petroleros a través del estrecho de Ormuz. Estados Unidos negocia con países muy dependientes del crudo de Oriente Medio para que se unan a una coalición que vigile la vía marítima, por donde normalmente fluye alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

A pesar de esos esfuerzos, los precios se han mantenido altos.

“Actualmente experimentamos la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia”, afirmó Gregory Brew, analista sénior de Eurasia Group.

Es probable que los precios de la energía se mantengan altos en el futuro previsible, dijo Brew en un evento patrocinado por el Cato Institute, un grupo de analistas de tendencia libertaria. “La estrategia iraní de ejercer presión sobre Estados Unidos seguirá desarrollándose, y el presidente Trump seguirá sintiendo la presión”, sostuvo.

“No hay garantías en las guerras”

El secretario de Energía, Chris Wright, reconoció que es probable que los precios se mantengan elevados durante semanas, pero dijo que el mundo enfrentará “dolor a corto plazo para resolver un problema a largo plazo” mientras Estados Unidos e Israel intentan “cortarle los colmillos” a Irán.

“No hay garantías en las guerras, en absoluto”, le dijo Wright a ABC News el domingo. “Esto es dolor a corto plazo para llegar a un lugar mucho mejor”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la agitación en Oriente Medio muestra que “el camino más rápido hacia la seguridad energética” es acelerar una transición justa que se aleje de los combustibles fósiles y se dirija hacia la energía renovable.

“No hay picos de precios para la luz solar ni embargos sobre el viento”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP