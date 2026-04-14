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La guerra en Irán hace subir los precios mayoristas en EEUU

WASHINGTON (AP) — Los precios mayoristas en Estados Unidos se dispararon el mes pasado, ya que la guerra en Irán elevó el costo de la energía.

Los precios de la gasolina en una gasolinera en Baltimore el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Stephanie Scarbrough)
Los precios de la gasolina en una gasolinera en Baltimore el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Stephanie Scarbrough) AP

El Departamento de Trabajo informó el martes que su índice de precios al productor —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 0,5% respecto de febrero y un 4% frente a marzo de 2025. El aumento interanual fue el mayor en más de tres años. Los precios de la energía se dispararon un 8,5% respecto de febrero.

Al excluir los volátiles precios de los alimentos y la energía, los llamados precios básicos al productor aumentaron un modesto 0,1% respecto de febrero y un 3,8% frente a un año antes. Los incrementos de los precios mayoristas fueron menores de lo que habían pronosticado los economistas.

El repunte de los precios complica el trabajo de quienes combaten la inflación en la Reserva Federal, que han enfrentado una intensa presión del presidente Donald Trump para bajar su tasa de interés de referencia. Pero algunos responsables de política monetaria de la Fed se inclinan, en cambio, por subir las tasas, ya que los mayores costos de la energía incrementan la amenaza inflacionaria.

Los precios de los alimentos, tema de la actual campaña de cara a las elecciones legislativas estadounidenses, bajaron un 0,3% en marzo después de haberse disparado un 2,4% el mes anterior.

Los precios mayoristas pueden ofrecer una mirada temprana de hacia dónde podría dirigirse la inflación al consumidor. Los economistas también los siguen porque algunos de sus componentes, en particular las mediciones de atención médica y servicios financieros, se incorporan al indicador de inflación preferido de la Fed: el índice de precios de gastos de consumo personal, o PCE.

La mirada más reciente a la inflación en Estados Unidos valida un cambio reciente de la Reserva Federal para intensificar su enfoque en el aumento de los costos, escribió Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics.

“La caída de los precios de los alimentos llega con retraso, y es una noticia bienvenida para todos", declaró Weinberg. "Los aumentos de los precios de los alimentos están en el centro de los argumentos políticos sobre la asequibilidad”.

El Departamento de Trabajo informó la semana pasada que el alza vertiginosa de los precios de la gasolina empujó los precios al consumidor un 3,3% al alza el mes pasado frente a un año antes, el mayor incremento interanual desde mayo de 2024. En comparación con febrero, los precios al consumidor en marzo saltaron un 0,9%, el mayor aumento en casi cuatro años.

La guerra en Irán provocará una caída anual de la demanda de petróleo por primera vez desde la pandemia, cuando miles de millones de personas vivían en aislamiento, según un pronóstico difundido el martes por la Agencia Internacional de Energía.

La agencia, creada tras la crisis petrolera de 1974, señaló que se espera que la demanda de petróleo disminuya en promedio 80.000 barriles diarios este año, una fuerte revisión respecto del aumento de 850.000 barriles diarios que había pronosticado antes de que comenzara la guerra.

Según la AIE, la caída en marzo fue particularmente severa debido a los ataques contra la infraestructura energética y al cierre del estrecho de Ormuz, y el organismo prevé una disminución de la demanda de 1,5 millones de barriles en el trimestre actual.

Aunque los mayores recortes en el uso de petróleo han provenido inicialmente de Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico, la baja en la demanda probablemente se ampliará a medida que aumenten los precios del crudo y continúe la escasez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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