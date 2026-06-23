La gran noche al bate de Chisholm Jr. ayuda a Yankees en victoria por 4-3 ante Tigres

Compartir en:









Jazz Chisholm Jr., de los Yankees de Nueva York, celebra su jonrón de dos carreras contra los Tigres de Detroit durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Chisholm anotó gracias a un rodado productor del panameño José Caballero en la cuarta entrada, antes de pegar un jonrón de dos carreras en la sexta, mientras Nueva York puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y frenó la seguidilla de cuatro victorias de Detroit.

Carlos Rodón (4-2) se llevó el triunfo al permitir tres carreras y seis hits, con dos bases por bolas, en 5 1/3 entradas. Tres relevistas se encargaron del resto, y David Bednar consiguió los últimos cuatro outs para su 15º salvamento.

Casey Mize (2-5) permitió cuatro carreras, ocho hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas. Ponchó a seis y extendió a 27 juegos consecutivos la racha de los Tigers en la que el abridor ha permitido cuatro carreras o menos.

Después de que Caballero puso el marcador 2-1 con su rodado productor en la cuarta, Cody Bellinger retiró a Riley Greene en el plato para cerrar la parte baja del inning.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP