La Gran Mezquita de París celebra su 100 aniversario y el diálogo interreligioso

La Gran Mezquita de París el 17 de julio del 2026. (AP foto/Michel Euler) AP

El rector de la Gran Mezquita de París la considera un símbolo del diálogo interreligioso y de la diversidad de Francia, pero le preocupan las tensiones religiosas en el país vinculadas a los conflictos en Oriente Medio y a la polarizante campaña para las elecciones presidenciales del próximo año.

“Es responsabilidad de todos ver a los musulmanes como parte de la comunidad nacional”, dijo Chems-eddine Hafiz a The Associated Press.

Entre los visitantes que llegaron para las oraciones del 100.º aniversario el viernes había personas de distintas zonas de los alrededores de París, nacidas en Francia o que llegaron a lo largo de las décadas desde Argelia, Senegal y otros lugares. Muchos rastrean sus orígenes hasta el imperio colonial francés.

El sitio web de la oficina de turismo de la ciudad de París incluye la mezquita entre las principales atracciones y califica su ornamentada sala de oración como una “visita obligada”. Inspirada en la Alhambra de Granada, la mezquita tiene un minarete de 33 metros (108 pies) de altura que domina el río Sena —complementando, pero sin eclipsar, las torres gemelas de la cercana catedral de Notre Dame. La mezquita alberga un popular salón de té y baños de vapor tipo hammam.

Pero, por encima de todo, es un lugar de culto y de historia.

Las autoridades francesas querían honrar la “sangre derramada” durante la Primera Guerra Mundial por los soldados musulmanes que murieron en las trincheras de Verdún y más allá para defender a Francia, explicó Hafiz. La mayoría provenía de colonias en África.

El imán de la mezquita durante la ocupación nazi de París, Abdelkader Mesli, ayudó a dar refugio a judíos y a proporcionar documentos falsos para intentar protegerlos, y más tarde él mismo fue deportado a campos de exterminio, según Hafiz. Sobrevivió, pero regresó con mala salud y murió unos años después. Los esfuerzos de Mesli durante la guerra se redescubrieron en 2015, cuando su familia encontró cuadernos que documentaban ese periodo.

“Cuando se construyó, el presidente francés Gaston Doumergue hizo una declaración recordándonos que la diversidad de Francia solo podía reforzar su comunidad nacional”, señaló Hafiz calificándolo de un “hermoso mensaje”.

“Creo que la voluntad política y el mensaje político se han mantenido sin cambios” desde 1926, declaró Hafiz. “El problema está en las actitudes de la gente. Hoy, todavía se cometen actos antimusulmanes. El islam a menudo se malinterpreta, y hablar de los musulmanes o del islam puede desencadenar hostilidad”.

Muchos musulmanes enfrentan discriminación mientras crece la extrema derecha

El islam es ahora la segunda religión en Francia, que tiene la mayor población musulmana de Europa occidental. Pero los musulmanes del país a menudo luchan por lograr una aceptación plena y enfrentan discriminación. Los estigmas contra los musulmanes empeoraron tras los mortales atentados de extremistas islámicos en Francia durante la última década.

Francia está en plena campaña para las elecciones presidenciales del próximo año, dominada hasta ahora por Marine Le Pen y su partido ultraderechista Agrupación Nacional que ha puesto en la mira al islam y a la inmigración.

Fatma Chouchane, voluntaria en la Gran Mezquita, lamentó las restricciones a las mujeres que usan el velo musulmán en las escuelas francesas y en algunos lugares de trabajo.

“Le pido a Francia que deje en paz a estas personas” y que les permita tomar sus decisiones religiosas, manifestó.

Sin embargo, al igual que otros fieles en las oraciones del viernes, se centró en mensajes de tolerancia y en celebrar el aniversario de la mezquita.

“Es un símbolo, es el museo de París para los musulmanes”, expresó. “Todos debemos ser solidarios”.

Para Ibrahima Seye, la mezquita fue uno de los primeros lugares que visitó tras llegar a Francia desde Senegal.

“Siempre está abierta”, comentó. “Es bueno para la comunidad musulmana, y veo que también es una mezquita apreciada por muchos turistas”.

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La corresponsal Angela Charlton contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP