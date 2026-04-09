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La FIFA elige a 52 árbitros para el Mundial, incluidas 2 mujeres

Dos mujeres estarán entre los 52 árbitros, una cifra récord, que dirigirán partidos en el Mundial que comienza dentro de dos meses.

ARCHIVO - La árbitra Tori Penso (derecha) señala un penal ante la presencia de la jugadora española Olga Carmona en la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra, el domingo 20 de agosto de 2023, en Sydney. (AP Foto/Rick Rycroft)
ARCHIVO - La árbitra Tori Penso (derecha) señala un penal ante la presencia de la jugadora española Olga Carmona en la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra, el domingo 20 de agosto de 2023, en Sydney. (AP Foto/Rick Rycroft) AP

La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García figuraron en la lista de árbitros que anunció el jueves la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Se seleccionó a tres mujeres como árbitras asistentes y a una como oficial de videoarbitraje.

Es la segunda vez que árbitras participan en un Mundial masculino: en Qatar, hace cuatro años, hubo tres árbitras y tres árbitras asistentes.

Penso fue la árbitra en la final del Mundial femenino en 2023.

La FIFA indicó que las designaciones se hicieron conforme a su principio “de priorizar la calidad por encima de todo".

“El hecho de que se haya seleccionado a seis oficiales de partido mujeres continúa una tendencia que comenzó hace cuatro años en Qatar, mientras buscamos seguir desarrollando el arbitraje femenino”, manifestó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

El ente rector indicó que 170 oficiales de partido —52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 oficiales de videoarbitraje— participarán en el torneo. Es un aumento respecto de los 139 oficiales de partido en 2022.

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, y el primero organizado de manera conjunta por tres países.

Varios árbitros que participaron en el torneo de 2022 volverán a este Mundial, incluido el polaco Szymon Marciniak, quien arbitró la final hace cuatro años, en la que Argentina derrotó a Francia en una tanda de penales.

En la lista no apareció el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala, quien estuvo a cargo de la caótica final de la Copa Africana de Naciones en enero, cuando Senegal venció a Marruecos en tiempo extra. El mes pasado, el resultado fue revocado de manera sorprendente por el organismo rector del fútbol africano y se le otorgó el título a Marruecos.

Senegal apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, y ambos países afirman ser campeones de África a la espera del resultado.

Argentina y Brasil aportarán la mayor cantidad de árbitros procedentes de Sudamérica: tres cada uno. Los argentinos son Yael Falcón, Darío Herrera y Facundo Tello, mientras que los brasileños son Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio,.

Los otros sudamericanos son el chileno Cristian Garay, el colombiano Andrés Rojas, el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el peruano Kevin Ortega, el uruguayo Gustavo Tejera y el venezolano Jesús Valenzuela.

Aparte de García, México tendrá al árbitro César Ramos. También van dos centroamericanos: el costarricense Juan Calderón y el hondureño Héctor Martínez.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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