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La Fed mantiene tasas de interés sin cambios, pero cuatro funcionarios discrepan

WASHINGTON (AP) — La Reserva Federal dejó sin cambios su tasa de interés de referencia por tercera reunión consecutiva, pero señaló que aún podría recortar las tasas en los próximos meses, decisiones que atrajeron la mayor cantidad de disensos desde octubre de 1992.

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 30 de marzo del 2026. (AP foto/Charles Krupa)
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 30 de marzo del 2026. (AP foto/Charles Krupa) AP

El banco central estadounidense mantuvo el miércoles su tasa de corto plazo en 3,6% y conservó en su comunicado un lenguaje que sugiere que el próximo movimiento sería una reducción. Tres funcionarios discreparon a favor de eliminar la referencia a un recorte futuro, mientras que un cuarto, Stephen Miran, discrepó a favor de un recorte inmediato de tasas.

Los disensos subrayan el nivel de división en el comité de 12 miembros que fija las tasas, antes de la salida del presidente Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo. Horas antes el miércoles, una comisión del Senado había aprobado mandar al pleno de esa instancia la votación sobre si Kevin Warsh debe ser el próximo director de la institución.

“Los acontecimientos en Oriente Medio están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”, señaló la institución en un comunicado tras su reunión de dos días. “La inflación está elevada, en parte reflejando el reciente aumento de los precios mundiales de la energía”.

Warsh ha prometido un “cambio de régimen” en el banco central y podría introducir cambios radicales en sus modelos económicos, sus estrategias de comunicación y su balance, pero probablemente le resulte más difícil implementar los recortes de tasas que busca el presidente Donald Trump con una inflación por encima de 3%, superior al objetivo de 2% de la Fed.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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