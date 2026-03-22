La estrella de Lakers Luka Doncic podrá jugar en Detroit tras anularse su 16ta falta técnica

Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles discute una marcación durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Doncic y el pívot del Magic, Goga Bitadze, recibieron cada uno una falta técnica cuando restaban 1:19 del tercer cuarto en la victoria de Los Ángeles por 105-104 en Orlando el sábado por la noche. Los jugadores intercambiaron palabras mientras Doncic estaba en la línea de tiros libres y pareció que continuaron la conversación mientras bajaban por la duela.