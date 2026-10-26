La estrella española Alexia Putellas gana su tercer Balón de Oro femenino

Harry Kane, de Inglaterra y Bayern Múnich, ganó el Balón de Oro y el premio al mejor delantero del año, en la ceremonia del Balón de Oro, en el London Palladium Theatre, el lunes 26 de octubre de 2026, en Londres, Inglaterra. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Alexia Putellas, jugadora española del London City Lionesses, gana el Balón de Oro Femenino en la ceremonia celebrada en el London Palladium Theatre, el lunes 26 de octubre de 2026, en Londres, Inglaterra. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Putellas, quien se incorporó al London City Lionesses durante el receso de temporada, también ayudó a España a ganar la Liga de Naciones femenina el pasado diciembre.

La mediocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de selección Aitana Bonmatí.

Putellas ganó el prestigioso galardón en temporadas consecutivas —2021 y 2022— antes de romperse el ligamento cruzado anterior (LCA) y ver a Bonmatí convertirse en una estrella. Bonmatí, quien completó su triplete del Balón de Oro femenino en 2025, no figuró en la lista de candidatas de este año tras romperse una pierna en diciembre.