La creación de 162.000 empleos en agosto vuelve a centrar la atención en la inflación en EEUU

ARCHIVO – Una persona que busca trabajo espera para hablar con un reclutador en una feria de empleo, el 28 de agosto de 2025, en Sunrise, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo) AP

La contratación superó con creces los 65.000 empleos que los pronosticadores habían previsto, según una encuesta de FactSet. Las revisiones del Departamento de Trabajo también fueron positivas, al añadir 55.000 empleos a las nóminas de junio y julio. Los empleadores crearon 21.000 empleos en julio; el Departamento de Trabajo había informado originalmente que habían recortado 23.000.

A dos meses de las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump celebró el viernes el sólido informe de contratación. “¡Acaban de anunciar una gran cifra de empleos, superando todas las estimaciones (¡excepto la mía!) por el doble y el triple - ¡Y aún no han visto nada!”, escribió el mandatario en redes sociales.

Pero la inflación ha dominado las conversaciones este año en las empresas y los hogares. Los votantes están cada vez más frustrados por los crecientes costos, en particular los precios del combustible, que han alcanzado niveles récord desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

Y los exiguos aumentos salariales han hecho que el alza de los precios sea más dolorosa para muchos. El salario promedio por hora subió un 3,1% el mes pasado respecto de un año antes, el incremento interanual más débil desde mayo de 2021.

Los restaurantes y bares sumaron 59.000 empleos el mes pasado, las empresas constructoras 22.000 y los fabricantes 16.000. Los empleos fabriles han aumentado en 58.000 desde que tocaron un mínimo reciente en diciembre, señaló el Departamento de Trabajo.

Y la fuerza laboral de Estados Unidos —la cantidad de personas que trabajan o buscan trabajo— se disparó en 683.000 el mes pasado, tras caer en junio y julio.

Diane Swonk, economista jefe de la firma de impuestos y consultoría KPMG, calificó el informe de “increíble. Es una ola de calor veraniega”. Señaló que una medida amplia de la tasa de desempleo —que incluye a personas tan desalentadas que han dejado de buscar trabajo y a quienes trabajan a tiempo parcial porque no pueden encontrar los empleos de tiempo completo que desean— bajó a 7,7%, el nivel más bajo en más de un año.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han añadido un promedio de más de 80.000 empleos al mes. Eso supone un aumento frente al desalentador promedio mensual de 9.700 del año pasado.

Pero la creación de empleos sigue muy por debajo de los 166.000 puestos mensuales que eran la norma en 2023 y 2024, por no hablar de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contratación de 2021 y 2022 que siguió a los confinamientos por la pandemia.

La contratación ha sido irregular este año. De mayo a julio, los empleadores sumaron un promedio poco dinámico de 38.000 empleos al mes. Luego llegó el auge de nuevos puestos en agosto, lo que dejó escépticos a algunos economistas. “El repunte de la contratación este mes es alentador”, escribió Thomas Simons, economista jefe para Estados Unidos del banco de inversión Jefferies, “pero sospechamos que se trata más bien de una compensación tras la debilidad de los tres meses anteriores que de una señal de aceleración significativa”.

El informe del viernes podría aumentar la probabilidad de que la Reserva Federal eleve su tasa clave de interés a corto plazo cuando se reúna de nuevo el 15 y el 16 de septiembre. Una contratación sólida envía la señal de que los costos actuales de endeudamiento no son necesariamente lo bastante altos como para frenar la economía y enfriar la inflación.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó la semana pasada que el índice inflacionario, de 3,7% según la medida preferida de la Fed, sigue demasiado por encima del objetivo del 2% del banco central y añadió que, sin más avances, la Fed tendría “trabajo por hacer”.

Con la contratación aparentemente saludable, la atención de la Fed se desplazará a un informe crucial de inflación previsto para la próxima semana. El jueves, el gobernador del organismo, Christopher Waller, dijo que se inclina por mantener sin cambios la tasa de la Fed, pero que respaldaría un aumento si la inflación resulta alta.

Los empleadores de Estados Unidos lidian con una escasez de trabajadores, resultado de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y de la jubilación de los miembros de la generación de posguerra.

En lugar de buscar elementos en un grupo menguado de trabajadores disponibles, “las empresas se enfocan cada vez más en impulsar la eficiencia mediante la tecnología y la IA y buscan cada vez más hacer más con su fuerza laboral actual”, escribieron esta semana en un comentario los economistas de EY-Parthenon Gregory Daco y Lydia Boussour.

La industria de la información, que incluye a empleadores en telecomunicaciones y procesamiento de datos, perdió 23.000 empleos el mes pasado y acumula una caída de 97.000 desde el inicio de 2026, un descenso que ha llegado a medida que la inteligencia artificial realiza trabajos que antes estaban a cargo de personas.

Trevor Freel, reclutador sénior de la Asociación Médica Estadounidense, dijo que la IA parece estar reemplazando a personas en atención al cliente y desarrollo de software. Le preguntó a un candidato a un puesto de atención al cliente por qué buscaba un nuevo empleo. La respuesta: “Bueno, me reemplazó un robot”.

Karp & Iancu, un bufete de rápido crecimiento en Milwaukee especializado en divorcios y derecho familiar, ha incorporado a tres empleados este mes. A medida que la tecnología, en particular la IA, cambia el trabajo jurídico, el socio director David Iancu comentó que busca postulantes con habilidades técnicas, o que estén dispuestos a aprender. Pero eso no es todo.

“La IA es una herramienta increíble. No es mucho más que eso”, afirmó Iancu, cuyo bufete tiene 55 empleados, incluidos 30 abogados. “No sustituye a las buenas personas ni a las relaciones humanas. No sé ustedes, pero cuando intento llamar a atención al cliente y tengo que hablar con un robot, no me convence... Especialmente cuando la gente lidia con algo difícil como un divorcio o problemas médicos, no quieren la IA como sustituto... No tengo planes de reemplazar a las personas con IA”.

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El periodista de economía de la AP Christopher Rugaber y el periodista de la AP Will Weissert contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP