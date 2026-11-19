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Beauden Barrett de Nueva Zelanda es tacleado por Louie Hennessey-Booth de Gales en el encuentro del Campeonato de Naciones de rugby el sábado 14 de noviembre del 2026. (Joe Giddens/PA via AP) AP

El torneo masculino, con 24 equipos se disputará por primera vez en suelo estadounidense y comenzará el fin de semana del 3 al 5 de octubre, con el fin de semana de las finales programado del 14 al 16 de noviembre.

Las conversaciones para las posibles ciudades sedes se aceleraron y la evaluación detallada concluirá el próximo año. La selección final de ciudades está previsto para principios de 2028.

El torneo se disputará en plena temporada de la NFL, por lo que las ciudades anfitrionas que contemplen utilizar estadios de equipos de la NFL para los partidos podrían necesitar flexibilidad de la liga con el calendario.

“Estas fechas les dan a todos un hito claro en el camino hacia 2031”, manifestó la directora general del torneo, Megan Rose. “Para los aficionados de todo Estados Unidos es un momento para marcar en el calendario. Para las posibles ciudades anfitrionas, es un punto de enfoque para la planificación. Para los equipos, es un escenario al que aspirar”.

Hay un “entusiasmo mutuo por trabajar con recintos de la NFL y la MLS”, continuó Rose, y añadió que celebrar el torneo un mes después del fin de semana inaugural de la NFL “crea oportunidades en torno a la disponibilidad de los estadios, el acceso de los aficionados y la generación de ingresos”.

Nueva Zelanda ha disputado partidos en Estados Unidos en los últimos años, incluida una derrota 43-28 ante Sudáfrica en septiembre en el M&T Bank Stadium, casa de los Ravens de Baltimore. Los All Blacks vencieron a Irlanda en 2025 en el Soldier Field, donde juegan los Bears de Chicago. También han jugado en San Diego y en FedEx Field, casa de los Commanders de Washington.

World Rugby indicó el año pasado que 27 ciudades y regiones habían expresado formalmente interés en albergar partidos. Tras clasificarse mediante la competencia de la Nations Cup al encabezar el grupo de Américas y Pacífico, Estados Unidos volverá al Mundial masculino por primera vez desde Japón 2019 En ese torneo, el equipo perdió sus cuatro partidos en un grupo difícil que incluyó a Inglaterra, Francia, Argentina y Tonga. ___ Vea aquí la cobertura completa de rugby de AP FUENTE: AP