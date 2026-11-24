Lionel Messi celebra con sus compañeros de Argentina tras marcar un gol ante Canadá en las semifinales de la Copa América, el martes 9 de julio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger) AP

El torneo de selecciones más antiguo del fútbol se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, anunciaron el martes la CONMEBOL y la CONCACAF en un comunicado conjunto.

Al anunciar la extensión de una alianza estratégica, las confederaciones aseguran que Estados Unidos sea el escenario de la Copa América en tres de sus últimas cinco ediciones.

Llevar la 49na edición de la Copa América a Estados Unidos responde en gran medida a intereses económicos y la infraestructura de estadios que ofrece el país anfitrión. Más de 1,5 millones acudieron a los partidos del torneo de 2024.

Chile conquistó la edición del centenario en 2016 al vencer a Argentina por penales en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Liderada por Lionel Messi, Argentina revalidó su cetro continental en 2024 al doblegar 1-0 a Colombia en Miami Gardens, Florida.

La final de 2028 se jugará cinco días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

“En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con CONCACAF y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, dijo Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL, en un comunicado. "Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos”.

El formato de la Copa América de 2024 arrancó con los 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro, seguido por una ronda de cuartos de final.

Se indicó que la Copa Oro de la CONCACAF del año próximo servirá de mecanismo de clasificación para las seis selecciones de esa confederación que disputarán la Copa América.

“Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de la CONCACAF una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro", dijo Victor Montagliani, presidente de la CONCACAF.

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FUENTE: AP