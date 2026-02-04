americateve

La CIA deja de publicar su popular herramienta de referencia World Factbook

WASHINGTON (AP) — La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus iniciales en inglés) anunció el miércoles que dejará de publicar su popular manual de referencia World Factbook después de más de 60 años.

El director de la CIA, John Ratcliffe, al centro, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a sus espaldas, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)
El anuncio publicado en el sitio web de la CIA no ofreció una razón sobre la decisión, pero el director de la agencia John Ratcliffe había prometido anteriormente poner fin a los programas que no avancen las misiones centrales de la agencia.

Creado en 1962 como un manual impreso y confidencial de referencia para agentes de inteligencia, el Factbook ofrecía una detallada imagen numérica de la economía, fuerzas armadas, recursos y sociedad de las naciones extranjeras. El Factbook resultó ser tan útil que otras agencias federales comenzaron a utilizarlo, y menos de una década después se lanzó una versión no confidencial para su venta al público.

Después de su publicación en internet en 1997, el Factbook se convirtió rápidamente en un popular sitio de referencia para periodistas, aficionados a las trivias y escritores de ensayos universitarios, acumulando millones de visitas cada año.

La Casa Blanca tomó medidas para reducir el personal de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional a principios del segundo mandato de Trump, obligando a la agencia a hacer más con menos.

La CIA no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios sobre la decisión de dejar de publicar el Factbook.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

