La catedral de Colonia, ícono de Alemania, cobrará entrada a turistas

BERLÍN (AP) — La Catedral de Colonia, un famoso monumento alemán y un popular atractivo turístico, empezará a cobrar una tarifa de entrada a los visitantes, mientras las autoridades eclesiásticas lidian con el aumento de los costos de mantenimiento, según un anuncio realizado el jueves.

La Catedral de Colonia en Alemania, el 6 de julio del 2004. (AP foto/Hermann J. Knippertz)
El cabildo de la catedral católica indicó que comenzará a cobrar a los turistas en la segunda mitad de este año, pero no precisó de cuánto será.

La catedral, con sus dos agujas, se alza sobre la principal estación ferroviaria de Colonia, junto al río Rin, y domina el perfil urbano de la ciudad. La construcción de la catedral gótica comenzó en 1248 y se completó en 1880. Fue incorporada a la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996.

La catedral recibe alrededor de 6 millones de visitantes al año.

La inflación y el aumento de los costos de personal han provocado un incremento constante del precio del mantenimiento del edificio, señaló el cabildo de la catedral. Prevé gastar este año alrededor de 16 millones de euros (18,6 millones de dólares).

Al mismo tiempo, las reservas que se han utilizado para cubrir brechas de financiación en los últimos años se han agotado en gran medida, en parte porque durante largos periodos de la pandemia de COVID-19 no pudieron realizarse las visitas de pago a las torres y al tesoro de la catedral.

Las autoridades eclesiásticas han hecho recortes, por ejemplo al no reemplazar a los trabajadores que se marchan de la oficina del arquitecto de la catedral, pero manifestaron que las medidas adoptadas hasta ahora no pueden resolver el problema a largo plazo.

Las personas que entren a la catedral para asistir a los oficios y para orar en algunas áreas quedarán exentas de la nueva tarifa. El decano de la catedral, Guido Assmann, afirmó que los turistas representan cerca del 99% de los visitantes, informó la agencia de noticias alemana dpa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

