La captura de Maduro divide a la región, entusiasma a aliados de Trump y amenaza a sus rivales

ARCHIVO - El veterano ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a una ceremonia en la que se declara ganador de las elecciones presidenciales al presidente Hugo Chávez en el Consejo Electoral de Caracas, el 10 de octubre de 2012, donde Chávez anunció que nombraría a Maduro como su nuevo vicepresidente. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo) AP

“La dominación estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionada”, proclamó Trump solo horas antes de que Maduro fuera escoltado a través de las oficinas de la DEA, la agencia federal antidrogas en Nueva York.

La escena marcó una culminación sorprendente de meses de escalada en la confrontación de Washington con Caracas, que ha reavivado recuerdos de una era pasada de intervencionismo estadounidense descarado en la región.

Desde que asumió el cargo hace menos de un año —y renombró rápidamente el Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos— Trump ha lanzado ataques en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, ordenado un bloqueo naval a las exportaciones de petróleo venezolano e intervenido en elecciones en Honduras y Argentina.

A través de una combinación de aranceles, sanciones y fuerza militar, ha presionado a los líderes latinoamericanos para avanzar en los objetivos de su administración de combatir el narcotráfico, detener la inmigración, asegurar recursos naturales estratégicos y contrarrestar la influencia de Rusia y China.

La nueva y agresiva política exterior —que Trump ahora llama la “Doctrina Donroe”, en referencia a la creencia del presidente del siglo XIX James Monroe de que Estados Unidos debería dominar su esfera de influencia— ha dividido el hemisferio en aliados y enemigos.

“La administración Trump, de múltiples maneras, ha estado tratando de remodelar la política latinoamericana”, dijo Gimena Sanchez, directora de los Andes de Washington Office on Latin America, un grupo de expertos. “Están mostrando sus dientes en toda la región”.

Reacciones a la incursión de EEUU ponen en evidencia divisiones regionales

Los dramáticos eventos del sábado —incluida la promesa de Trump de que Washington “dirigirá” Venezuela y tomará el control de su sector petrolero— galvanizaron lados opuestos del continente polarizado.

El presidente argentino Javier Milei, alma gemela ideológica de Trump, dijo que un lado era defensor “de la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

“Del otro, los cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta que ha sido un cáncer para nuestra región”, señaló.

Otros líderes de derecha en América del Sur aprovecharon de manera similar la destitución de Maduro para declarar su afinidad ideológica con Trump.

En Ecuador, el presidente conservador Daniel Noboa emitió una severa advertencia para todos los seguidores de Hugo Chávez, mentor de Maduro y fundador de la revolución bolivariana, diciendo que su estructura colapsará completamente en todo el continente.

En Chile, donde una elección presidencial el mes pasado marcada por temores sobre la inmigración venezolana derribó al gobierno de izquierda, el presidente electo de extrema derecha José Antonio Kast celebró la incursión de Estados Unidos.

Pero los presidentes de izquierda en América Latina —incluidos Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum de México, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia— expresaron graves preocupaciones sobre lo que consideraron intimidación por parte de Estados Unidos.

Trump ha castigado o amenazado previamente a los cuatro líderes por no alinearse con sus demandas, mientras apoya y rescata a aliados que muestran lealtad.

El ataque recuerda una dolorosa historia de intervención estadounidense

Para Lula —entre los últimos íconos sobrevivientes de la llamada “marea rosa”, los líderes de izquierda que dominaron la política latinoamericana desde el cambio de siglo— la acción militar de Trump en Venezuela “recuerda los peores momentos de interferencia en la política de América Latina”.

Esos momentos van desde tropas estadounidenses ocupando naciones de Centroamérica y el Caribe para promover los intereses de empresas estadounidenses como Chiquita a principios de 1900 hasta el apoyo de Washington a dictaduras militares represivas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para repeler la influencia soviética en los años 70.

Los ecos históricos en la caída de Maduro alimentaron no solo duras condenas y protestas callejeras entre los opositores de izquierda de Trump, sino también respuestas incómodas de algunos de sus aliados cercanos.

Usualmente efusivo en su apoyo a Trump, el presidente Nayib Bukele estuvo curiosamente callado en El Salvador, una nación aún marcada por una brutal guerra civil entre un gobierno represivo aliado de Estados Unidos y guerrillas de izquierda. Publicó un meme burlándose de Maduro tras su captura el sábado, pero no expresó la misma alegría vista en sus homólogos regionales.

En Bolivia, donde los viejos dogmas antiestadounidenses mueren con dificultad debido a los recuerdos de la sangrienta guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, el nuevo presidente conservador Rodrigo Paz elogió la destitución de Maduro.

Su mensaje no envejeció bien. Horas después, Trump anunció que trabajaría con la vicepresidenta leal a Maduro, Delcy Rodríguez, en lugar de la oposición que prevaleció en la elección de 2024.

“La administración Trump, al parecer en este momento, está tomando decisiones sobre el futuro democrático de Venezuela sin referirse al resultado democrático,” dijo Kevin Whitaker, exsubjefe de misión del Departamento de Estado en Caracas.

Cuando se le preguntó el domingo sobre cuándo Venezuela celebrará elecciones democráticas, Trump respondió: “Creo que estamos más enfocados en arreglarlo”.

A medida que la derecha se eleva, Trump pone en aviso a los enemigos

El ataque de la administración Trump a Venezuela extiende su cruzada más amplia para ensamblar una columna de gobiernos aliados —o al menos complacientes— en América Latina, navegando con los vientos políticos que soplan en gran parte de la región.

Las recientes elecciones presidenciales desde Chile hasta Honduras han elevado a líderes duros, al estilo Trump, que se oponen a la inmigración, priorizan la seguridad y prometen un retorno a mejores épocas pasadas libres de globalización y “despertar.”

“El presidente va a estar buscando naciones aliadas y socias en el hemisferio que compartan su tipo de afinidad ideológica más amplia,” dijo Alexander Gray, un investigador principal en el Atlantic Council, un instituto de investigación en Washington.

Aquellos que no comparten esa ideología fueron puestos en aviso este fin de semana. Trump dijo que el gobierno comunista de Cuba “parece que está listo para caer”. Criticó el fracaso de Sheinbaum para erradicar los cárteles de la droga, diciendo que “algo tendrá que hacerse con México”. Repitió acusaciones de que Petro “le gusta hacer cocaína” y advirtió que “no lo estará haciendo por mucho tiempo”.

“Estamos en el negocio de tener países a nuestro alrededor que sean viables y exitosos, donde el petróleo realmente pueda salir,” dijo a los periodistas el domingo en el Air Force One. “Es nuestro hemisferio”.

DeBre informó desde Buenos Aires; María Verza en Ciudad de México y Darlene Superville a bordo del Air Force One.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP