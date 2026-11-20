El Papa León XIV es saludado por la cantante peruana Susana Baca durante un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza frente a la catedral de Lima, el séptimo día de su viaje apostólico de doce días por Sudamérica, el jueves 12 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) AP

Baca, una de las artistas afroperuanas más conocidas del planeta, temía que el momento pudiera trivializarse cuando, en realidad, marcaba un punto de inflexión para ella y para la comunidad peruana de ascendencia africana. Como primera ministra de Cultura negra de Perú, Baca, de 82 años, sigue siendo una líder en la campaña para poner fin a la discriminación que durante mucho tiempo ha convertido en ciudadanos de segunda clase a los peruanos indígenas y negros.

Al romper su silencio en una entrevista escrita exclusiva con The Associated Press, Baca reflexionó sobre el mensaje de León, su significado para los peruanos y la música que eligió cantarle. También reflexionó sobre la importancia de la histórica disculpa de León por el papel de la Iglesia católica en facilitar la esclavitud y su visita a un memorial sobre la esclavitud en Perú reconocido por la Unesco, dado que el propio árbol genealógico de León incluye a personas esclavizadas y a dueños de esclavos.

BACA: El Papa en sí, para mí ha sido una revelación. Pude encontrar en su mirada de hombre bueno, un sentido mayor en su compromiso eclesiástico y se acerca su base religiosa donde el crece que es el pueblo.

Trae en su decir la fe de una iglesia renovada en lo social para resaltar el catolicismo en sus principios elementales: la lucha y el compromiso por los hombres y mujeres más vulnerables.

BACA: El Papa, con su humildad, es el que le abre las puertas a la música y a la comunicación con los jóvenes. En todas las culturas se festeja el retorno del hijo prodigo, y en esta visita el Papa, es el hijo que nos visita y lo festejamos con música y danzas y sabores para el paladar… esto solo puede suceder cuando el vínculo de las gentes con el Papa es de familia.

AP: ¿De qué habla la letra de “Canción de Fe”?

BACA: El poema y la canción que canté ante el Papa, tiene sus fundamentos en mi corazón. Yo creo y pienso que cantarle al Papa, es para acompañarlo en su decir, en su prédica de fe que él manifiesta.

"Canción de Fe" es una canción de esperanza en un momento difícil para el Perú con políticos de poco nivel y poca calidad moral.

Y "Si me quitaran totalmente todo" es un poema muy intenso y la canté como una solidaridad al que sufre en un mundo violento. La canté en un disco mío “Espíritu vivo” que grabe en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. …He logrado que la gente que vivía momentos de gran desesperación y guerra se conmoviera porque este es un poema que junta la vida y la muerte al mismo tiempo, yo siento que esto es Gaza de hoy…Ese dolor que es el mismo de hoy en el Medio Oriente y que no puede ser silenciado.

AP: ¿Cómo se sintió cuando el papa denunció el “sufrimiento y la humillación” padecidos por las personas africanas esclavizadas en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, venerado por haber denunciado abusos contra indígenas y personas esclavizadas por parte de colonizadores españoles?

BACA: Me sentí muy bien y feliz. Para mí el acto del Papa, de pedir perdón, la reflexión de ubicarse tiempo después, pero valiosamente sobre el tema histórico de Santo Toribio de Mogrovejo en su lugar, fue muy importante. Es un gesto que la comunidad afroperuana no solamente la agradece, sino que siente que por fin se toma ese tema oscuro de la historia con una visión clara que es la luz, el perdón y el reconocer que podemos fallar, pero también podemos subsanar nuestros errores.

AP: ¿Cómo ve hoy a la comunidad afroperuana?

BACA: Yo creo que una de las cosas más importantes en la historia de los afroperuanos es que no nos quedamos sumergidos a pesar de nuestra historia de dolor. Es un pueblo afro que aprendió a perdonar.

Y quizás esto es lo que me junta en mi conciencia con el Papa. Yo siento que el Papa pide en todos sus homilías y decires la importancia del pedir perdón y perdonar, que la injusticia de muchos momentos de la historia es menos doloroso si tenemos la capacidad de perdonar y de ser perdonados. Finalmente es el perdón. Y eso es la fe.

Yo siento que esto identifica mi canto que busca un canto reflexivo, una misma noción de fe que tiene el Papa y un proceso histórico que es de la comunidad afro.

También quisiera decir que el Perú es un pueblo que tiene una diversidad hermosa y eso también lo dijo el Papa en su discurso y que allí se condensa su riqueza humana en la presencia de los afroperuanos, la presencia de los pueblos indígenas y de los pueblos amazónicos.

AP: Por último, ¿qué mensaje le gustaría compartir con el mundo —especialmente con los jóvenes— tras la visita del papa?

BACA: Yo creo que el mensaje está muy claro. Primero para los jóvenes en el sentido en que los jóvenes entienden las palabras del Papa como parte de su lenguaje también hoy en día de rebeldía, de decir una verdad que estaba tapada en la gestión del anterior, anterior Papa. Antes de Francisco, la Iglesia estaba lejana a los jóvenes, la Iglesia no representaba un sentimiento de futuro y creo que este Papa lo que ha hecho ha sido poner en un contexto de juventud más bien todo su decir.

Creo que el Papa no se queda en el discurso conservador de la Iglesia antigua sino en un contexto joven, vital, de día a día. Yo siento que las palabras del Papa son un abrazo para los jóvenes. ___

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FUENTE: AP