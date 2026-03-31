La campeona olímpica taiwanesa envuelta en debate de género gana su 1er combate en Asia

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La primera campeona olímpica de boxeo de Taiwán venció 5-0 a Thananya Somnuek, de Tailandia, en los octavos de final de la división de 60 kilogramos. Ese resultado le aseguró a Lin un combate de cuartos de final contra la favorita de la división, Ayaka Taguchi, de Japón.

A Lin, de 30 años, no se le autorizó competir en los títulos asiáticos hasta hace menos de dos semanas.

World Boxing asumió el año pasado como el organismo rector del deporte a nivel olímpico, e implementó en agosto pasado una política de elegibilidad por sexo que exige a todos los boxeadores someterse a una prueba genética única, diseñada para identificar la presencia de un cromosoma Y.

Lin, dos veces campeona mundial, se clasificó para los campeonatos asiáticos en diciembre al derrotar a su compatriota Wu Shih-yi, medallista de bronce en 60 kg en los Juegos Olímpicos de París.

Pero World Boxing no confirmó la elegibilidad de Lin hasta el 19 de marzo, y el comunicado se refirió a que ella participa únicamente en competiciones de World Boxing.

No está claro si Lin tendrá que someterse a más pruebas genéticas si quiere volver a competir en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional anunció la semana pasada nuevas reglas que prohíben a los atletas transgénero y establecen una prueba genética obligatoria una vez en la carrera de un deportista.

Lin e Imane Khelif, de Argelia, ganaron medallas de oro en París en medio del escrutinio internacional y de ideas erróneas sobre el sexo de ambas boxeadoras. Aunque ambas cumplían las reglas de elegibilidad que seguía en ese momento el COI, que organizó el torneo de París, el éxito de las dos pugilistas desató un debate con fuerte carga política sobre esos estándares. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP