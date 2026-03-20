La campeona olímpica Lin Yu-ting vuelve a competir tras aprobar su elegibilidad sexual

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ARCHIVO - Lin Yu-ting de Taiwán celebra tras derrotar a Julia Szeremeta de Polonia en la final de boxeo femenino de 57 kg en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el sábado 10 de agosto de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo) AP

World Boxing, el organismo rector del deporte a nivel olímpico, anunció su decisión el viernes antes de los campeonatos asiáticos, que comienzan el 29 de marzo en Mongolia.

Lin e Imane Khelif, de Argelia, ganaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en medio del escrutinio internacional y de ideas erróneas sobre el sexo de ambas boxeadoras. Aunque las dos cumplían las normas de elegibilidad que seguía en ese momento el Comité Olímpico Internacional (COI), que organizó el torneo de París, el éxito de ambas púgiles desató un debate con fuerte carga política sobre esos criterios.

World Boxing asumió el año pasado como organismo rector del deporte e implementó en agosto pasado una política de elegibilidad por sexo que exige a todas las boxeadoras y boxeadores someterse a una prueba genética única, diseñada para identificar la presencia de un cromosoma Y.

Lin ha estado ausente de varias competiciones internacionales desde que World Boxing introdujo la prueba el verano pasado. World Boxing no especificó los resultados de la prueba de Lin, pero indicó en un comunicado que la Asociación de Boxeo de Taipéi Chino había iniciado un proceso de apelación por una de sus boxeadoras tras una prueba realizada el año pasado.

“Reconocemos que este ha sido un periodo difícil para la boxeadora y para la CTBA, y apreciamos la manera en que han abordado el proceso de apelación y su reconocimiento del requisito de World Boxing de garantizar que su política de elegibilidad, diseñada para ofrecer seguridad e integridad deportiva, se haya implementado y seguido correctamente”, manifestó en un comunicado el secretario general de World Boxing, Tom Dielen.

Khelif tampoco ha competido en eventos avalados por World Boxing desde la implementación de la prueba, pero periódicamente ha indicado que le gustaría regresar al deporte a nivel olímpico. Khelif también planea hacer su debut en el boxeo profesional en abril, pero ahora se permite que los boxeadores profesionales compitan en los Juegos Olímpicos.

Las pruebas cromosómicas eran comunes en los deportes olímpicos durante el siglo XX, pero en gran medida se abandonaron en la década de 1990 debido a numerosas ambigüedades que no podían resolverse fácilmente con los análisis, conocidas en conjunto como diferencias en el desarrollo sexual. Además de su proceso de apelación, World Boxing señaló que ofrece análisis y evaluaciones adicionales para atletas con material genético de cromosoma Y que deseen competir en las categorías femeninas, incluidos cribados genéticos, perfiles hormonales, examen anatómico y una evaluación adicional de perfiles endocrinos por parte de especialistas médicos. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP