La caída del precio del cacao empuja a agricultores de Ghana a ceder tierras a la minería ilegal

Con menos dinero entrando, Fofie, de 52 años, en Ghana, ha dado el paso desesperado de ceder parte de su tierra a mineros ilegales de arena, una práctica lucrativa impulsada por la alta demanda de la construcción, ya que la arena se usa en el concreto.

Sin embargo, el costo es severo: la extracción de arena vuelve infértil la tierra.

Consciente del peligro, Fofie afirmó que le habían dejado pocas opciones. Señaló que los rendimientos anuales de granos de cacao han caído con los años, desde la época dorada de 300 sacos hasta 50 sacos en 2025, afectados por factores que incluyen el cambio climático.

Fofie es uno de los muchos agricultores de cacao en Ghana y Costa de Marfil —países responsables de casi el 70% del suministro mundial de granos de cacao— que están destinando sus tierras a otros usos después de que el precio de la materia prima, antes tan altamente cotizada, se desplomara.

En enero, Costa de Marfil, el principal productor mundial de cacao, tuvo que comprar un excedente de granos de cacao a los agricultores y esta semana recortó el precio en más de la mitad para 2026.

Aunque una materia prima global como los granos de cacao es propensa a crisis ocasionales, las autoridades ghanesas no estaban preparadas para una de esta magnitud, dijo Edward Karaweh, exsecretario general del Sindicato General de Trabajadores Agrícolas.

“La preparación te permite mitigar la crisis. No es que evites la crisis por completo”, expresó Karaweh.

Los futuros del cacao se disparan y luego se desploman

Cientos de miles de agricultores en África occidental dependen del cultivo de cacao para ganarse la vida. En Costa de Marfil, las exportaciones de granos de cacao representan el 40% de los ingresos totales por exportaciones. En la vecina Ghana, representan casi el 15%.

Los reguladores gubernamentales fijan un precio fijo para el grano de cacao al inicio de cada temporada de siembra, y la mayoría de los granos se venden a través de partes con licencia del gobierno para proteger a los agricultores de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.

Sin embargo, tras un repunte de los futuros del cacao en 2024 en los mercados internacionales, los futuros —un contrato para comprar una materia prima a un precio acordado en una fecha futura— superaron los 12.000 dólares por tonelada métrica, el nivel más alto en décadas. Luego se desplomaron a unos 4.000 dólares, ya que la oferta superó a la demanda.

La caída del precio significó que los comerciantes globales operarían con pérdidas si compraban granos de cacao a los dos países africanos.

Eso llevó a una acumulación creciente de granos de cacao pudriéndose en almacenes, mientras que a los agricultores que ya vendieron sus existencias a los gobiernos no se les ha pagado desde hace meses.

Con problemas estructurales, los agricultores dijeron que no pudieron beneficiarse del repunte inicial. El vaivén de los precios hizo que algunos decidieran que ya era suficiente.

El clima también influye

Mientras caminaba entre sus árboles de cacao en Costa de Marfil, François N’Gbin señaló mazorcas ennegrecidas y secas causadas por enfermedades y la falta de lluvia.

Contó que también ha renunciado a parte de su tierra, a cambio de una tarifa, cediéndola a mineros ilegales de oro, y luego obtuvo una licencia minera por temor a las autoridades.

La zona de extracción, parcialmente llena de agua turbia y amarillenta, cubre al menos 1.000 metros cuadrados (1.200 yardas cuadradas) en su finca.

“Hoy, el oro es más rentable que el cacao”, afirmó. “Recibimos 1.500 francos CFA (2,67 dólares) por gramo de oro, y estamos a punto de negociar un aumento”.

Muchos otros agricultores están encontrando otros usos para sus fincas, incluido arrendarlas a mineros ilegales de oro, según Moussa Koné, presidente del sindicato marfileño de agricultores de cacao.

“El cacao no se está vendiendo, pero los agricultores aún necesitan dinero para alimentar a sus familias”, manifestó.

Los gobiernos se apresuran a encontrar soluciones

Ghana ha iniciado esfuerzos para flexibilizar las regulaciones sobre los controles de precios, y en enero recortó su precio fijo para los granos de cacao en un 28%, a 41.392 cedis (3.881 dólares) por tonelada métrica, en un intento de hacer los granos más accesibles para los compradores.

Esta semana, Costa de Marfil también recortó en más de la mitad el precio pagado a los agricultores de cacao, a 1.200 CFA (2,13 dólares) por kilogramo (0,97 dólares por libra) para 2026.

Los agricultores dicen que el recorte de precio ha dejado su margen de ganancia muy reducido cuando toman en cuenta los costos de producción.

“Aceptar el precio actual significa que mi hijo tendrá que dejar la escuela”, dijo Mercy Amponsah, una agricultora de cacao de 50 años en Ghana. Ella estuvo entre los agricultores que visitaron la capital, Accra, en enero para protestar por el recorte de precio.

Algunos productores de cacao en otras partes del mundo —Sudamérica y Asia— han mejorado su oferta, pero África occidental sigue representando la mayor parte de la producción.

Sin embargo, agricultores como Fofie dicen que deben encontrar otras formas de sobrevivir.

“Si mantengo esta finca de cacao durante los próximos 10 años, moriría siendo un hombre pobre”, expresó.

