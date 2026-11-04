La alcaldesa Karen Bass y la socialista demócrata Nithya Raman, en reñida contienda por Los Ángeles

La candidata a la alcaldía de Los Ángeles Nithya Raman baila con simpatizantes en un evento, la noche de la elección, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El resultado determinará si la segunda ciudad más poblada del país seguirá el ejemplo de Nueva York, donde el socialista demócrata Zohran Mamdani fue elegido alcalde el año pasado.

Los primeros votos contabilizados tras el cierre de las urnas mostraron a Bass con una ligera ventaja. Pero en cada una de varias pequeñas actualizaciones del conteo, Raman fue recortando distancia. La retadora finalmente pasó al frente y mantuvo una mínima ventaja en un recuento temprano el miércoles.

Se estimaba que cerca de un tercio de las boletas seguía sin contabilizarse.

En un encendido discurso ante simpatizantes que la vitoreaban la noche del martes, una confiada Bass gritó: “Lograremos la victoria. Amo a Los Ángeles”.

Raman, con una amplia sonrisa, les dijo a sus simpatizantes: “Tengo mucha esperanza” y los instó a bailar con ella en una fiesta la noche electoral. Aludió a la derrota demócrata en el Congreso y afirmó: “Esta elección también trata sobre el cambio”.

“La desesperanza puede ser fatal para una ciudad”, agregó. “Pero esta campaña se negó a aceptar eso”.

Bass sigue enfrentando las repercusiones del mortífero incendio de Palisades de 2025, que se convirtió en el más destructivo en la historia de la ciudad. Los Ángeles también lidia con una continua crisis de personas sin hogar: campamentos inmundos y filas de casas rodantes oxidadas son una imagen común en muchos vecindarios. En la ciudad conocida como la cuna de la industria cinematográfica, los empleos en Hollywood han emigrado durante años hacia lugares más baratos. Existen quejas generalizadas por la falta de servicios básicos, desde el asfaltado de calles hasta la reparación del alumbrado público.

La decisión que tomen los votantes tendrá implicaciones más allá de los límites de la ciudad, mientras Los Ángeles se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2028.

A nivel nacional, una victoria de Raman la colocaría en la vanguardia de los socialistas democráticos en el gobierno municipal. Además de Mamdani, Janeese Lewis George fue elegida el martes como alcaldesa de Washington, D.C., tras postularse prácticamente sin oposición, y Katie Wilson es alcaldesa en Seattle.

La contienda gira en torno a cambio vs. experiencia

Bass, de 73 años, sostiene que ha logrado avances suficientes como para merecer otro mandato al frente de una ciudad de 3,8 millones de habitantes. Afirma que Raman, de 45, “no está lista para las grandes ligas” tras apenas seis años en el concejo.

Raman respaldó a Bass antes de cambiar de opinión y entrar ella misma en la contienda. Ahora, asegura: “no podemos permitirnos otros cuatro años de declive, de mala gestión, de excusas”.

Bass estaba fuera del país cuando se inició el incendio de Palisades y tomó desprevenido al departamento de bomberos pese a días de advertencias sobre la posibilidad de vientos fuertes y un clima extremadamente seco. En junio, un incendio al este del centro, en un enorme almacén de alimentos congelados, provocó semanas de malos olores y frustración.

Una de las incógnitas es hacia dónde se inclinarán los simpatizantes del excandidato Spencer Pratt, si es que votan. Pratt —republicano y ex figura de “reality shows” que perdió su casa en el incendio de Palisades— obtuvo cerca de una cuarta parte del voto en las primarias, pero no avanzó a noviembre.

La seguridad pública y la falta de vivienda son los principales temas

Uno de los temas clave de la contienda es la seguridad pública.

Bass quiere contratar a más policías y ha calificado las posturas de Raman sobre la policía y la falta de vivienda como “extremas”. Raman ha dicho que reemplazaría al jefe de policía, algo que, según Bass, sería imprudente de cara a los Juegos Olímpicos.

Raman habló en su momento de un departamento que sería mucho más pequeño y, en 2020, publicó “quitar fondos a la policía” en redes sociales. No respaldó el contrato policial de la alcaldesa en 2023, que, según dijo, era demasiado costoso para una ciudad con dificultades financieras. Más recientemente, afirmó que el departamento de policía debería mantenerse en su tamaño actual.

Sobre la falta de vivienda, Bass subraya que la ciudad ha despejado decenas de campamentos y ha llevado a miles de personas a refugios, pero los datos muestran que casi la mitad abandonó el sistema y, presumiblemente, regresó a las calles.

Raman se ha opuesto a los esfuerzos por prohibir que las personas sin hogar instalen tiendas de campaña a menos de 500 pies (152 metros) de escuelas y guarderías. Sin embargo, parece haber suavizado su oposición a las zonas donde no se permite acampar, que estaban destinadas a frenar la expansión de los campamentos y despejar las calles. Votó en contra de decenas de ellas en el concejo, pero después dijo que no las bloquearía si fuera elegida alcaldesa.

Si resulta elegida, Raman ha dicho que, para 2028, reduciría en al menos un 50% el número de personas que duermen en tiendas y campamentos. Quiere ampliar los equipos médicos que llevarían atención a los campamentos y a otras personas que viven en la calle, en un esfuerzo por generar confianza con ellas para trasladarlas a espacios bajo techo. También quiere ofrecer más viviendas para sacar a la gente de los hoteles que la ciudad alquila para personas sin hogar.

Los principales demócratas se han alineado con Bass

Bass cuenta con el respaldo del gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, junto con casi todos los integrantes del concejo municipal, incluidos varios alineados con los socialistas democráticos. Fue legisladora estatal y congresista antes de convertirse en alcaldesa en 2022, y en 2020 se la consideró como posible compañera de fórmula del entonces candidato Joe Biden.

En una señal importante para la comunidad empresarial, el multimillonario promotor inmobiliario Rick Caruso dijo que votaría por Bass, aunque no llegó a respaldarla formalmente. Ambos fueron adversarios; Bass derrotó a Caruso en la contienda por la alcaldía de 2022.

Raman, urbanista de profesión, ha obtenido un apoyo notable de grupos de defensa y organizaciones políticas, entre ellos Our Revolution, fundada por el senador de Vermont Bernie Sanders, y el Sierra Club. Tiene pocos respaldos de políticos locales prominentes. Consiguió una reunión privada muy difundida con el exgobernador Arnold Schwarzenegger, quien no participa en la contienda, la cual fue una señal de sus esfuerzos por ampliar su círculo.

Raman buscó capitalizar la ansiedad de los votantes por los problemas de larga data en la ciudad. En una encuesta de Berkeley IGS/LA Times realizada del 19 al 25 de octubre se encontró que cerca de 4 de cada 10 probables votantes dijeron que reducir el número de campamentos de personas sin hogar debería ser una prioridad principal para el próximo alcalde, mientras que cerca de 3 de cada 10 mencionaron garantizar la seguridad pública o construir más viviendas asequibles.

“La falta de vivienda aumenta pese a que se han gastado cientos de millones de dólares. Los locales comerciales están cerrando”, manifestó Raman en el único debate televisado. Bass ha estado “ausente en acción”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP