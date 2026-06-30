americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La actividad fabril de China crece en junio impulsada por exportaciones tecnológicas

HONG KONG (AP) — La actividad manufacturera de China aceleró el ritmo en junio, según una encuesta oficial publicada el martes, ya que la demanda de hardware para inteligencia artificial mantuvo las exportaciones.

Trabajadores preparan autos para su envío en tren Yantai, en la provincia oriental china de Sandong, el 20 de junio de 2026. (Chinatopix via AP)
Trabajadores preparan autos para su envío en tren Yantai, en la provincia oriental china de Sandong, el 20 de junio de 2026. (Chinatopix via AP) AP

El índice oficial de gerentes de compras del sector manufacturero, o PMI, se expandió a 50,3 desde 50 en mayo, por encima de las expectativas de los economistas, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Eso ocurre pese a las preocupaciones de que la economía china esté perdiendo impulso.

En una escala de 0 a 100, una lectura por encima de 50 refleja expansión, mientras que por debajo de 50 indica contracción.

El subíndice de nuevos pedidos subió a 51,2 en junio desde 49,9 en mayo, y el subíndice de producción también se expandió a 51,4 desde 51,2.

“La economía china ha recuperado algo de impulso últimamente. Pero esto sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones y de la tecnología relacionada con la IA”, escribió en una nota el martes Julian Evans-Pritchard, jefe de economía de China en Capital Economics. “La demanda externa sigue siendo el principal motor de crecimiento del sector manufacturero de China”.

Huo Lihui, estadístico jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, señaló en un comunicado que los datos de junio reflejaron que el clima económico de China se estaba calentando.

Sin embargo, algunos economistas advirtieron que los consumidores chinos se han mantenido cautos tras una caída del sector inmobiliario que se prolongó durante años y que la demanda interna sigue débil.

Lynn Song, economista jefe para Gran China en ING Bank, afirmó que sería beneficioso contar este año con un mayor apoyo de políticas por parte del gobierno chino para ayudar a impulsar el consumo y la inversión internos, y que eso podría contribuir a evitar un patrón de crecimiento cada vez más desequilibrado.

Los líderes chinos han fijado un objetivo de crecimiento económico de 4,5% a 5% para el conjunto de este año, y los economistas prevén que el país probablemente cumpla esa meta con la ayuda del auge de las exportaciones vinculadas a la IA.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Destacados del día

GAESA vende activos de la terminal de Mariel a Coral Marítima tras nuevas sanciones de EEUU

GAESA vende activos de la terminal de Mariel a Coral Marítima tras nuevas sanciones de EEUU

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: Su familia no sabe nada

Doctora cubana y su bebé siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela: "Su familia no sabe nada"

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: No hemos sabido nada tras derrumbe en La Guaira

Familias de pareja cubana desaparecida en Venezuela: "No hemos sabido nada" tras derrumbe en La Guaira

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Confirman muerte de niña cubana y su prima tras sismos en Venezuela; su hermano Dayan continúa desaparecido...

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter