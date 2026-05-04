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Kyle Tucker conecta jonrón e impulsa dos carreras en triunfo de Dodgers 8-3 ante Astros

HOUSTON (AP) — Kyle Tucker conectó un jonrón e impulsó dos carreras contra su antiguo equipo para liderar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria por 8-3 sobre los Astros de Houston la noche del lunes.

Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un sencillo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el lunes 4 de mayo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un sencillo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el lunes 4 de mayo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El cuadrangular de Tucker llegó en una tercera entrada de cuatro carreras que rompió un juego cerrado y amplió la ventaja a 7-2. Está en su primera temporada con los Dodgers después de pasar el año pasado con los Cachorros, tras siete temporadas en Houston.

Yoshinobu Yamamoto lanzó seis sólidas entradas y Alex Freeland conectó un jonrón e igualó un máximo de su carrera con tres imparables para ayudar a los Dodgers a conseguir su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas. Yamamoto (3-2) permitió cinco hits y tres carreras, con ocho ponches, para lograr su primera victoria desde el 7 de abril.

Zach Cole pegó un jonrón solitario para los Astros en su debut de la temporada, después de ser llamado desde Triple-A Sugar Land antes del juego. Houston jugó sin el receptor dominicano Yainer Díaz, quien fue descartado a última hora por una lesión en el abdomen izquierdo.

Steven Okert abrió, pero en un juego de bullpen para Houston solo consiguió dos outs antes de ser reemplazado por Ryan Weiss (0-3), quien permitió ocho hits y siete carreras —seis limpias— en cuatro entradas y un tercio de labor.

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FUENTE: AP

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