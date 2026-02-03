americateve

Kyle Kuzma anota 31 puntos y Bucks rompen racha de 5 derrotas con triunfo 131-115 sobre Bulls

MILWAUKEE (AP) — Kyle Kuzma igualó su mejor marca de la temporada con 31 puntos y los Bucks de Milwaukee rompieron una racha de cinco derrotas al vencer el martes 131-115 a los Bulls de Chicago en un duelo de equipos con bajas.

Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, trata de eludir a Isaac Okoro, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del martes 3 de febrero de 2026 Milwaukee Bucks Kyle Kuzma tries to get past Chicago Bulls Isaac Okoro during the second half of an NBA basketball game Tuesday, Feb. 3, 2026, in Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash)
Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, trata de eludir a Isaac Okoro, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del martes 3 de febrero de 2026 Milwaukee Bucks' Kyle Kuzma tries to get past Chicago Bulls' Isaac Okoro during the second half of an NBA basketball game Tuesday, Feb. 3, 2026, in Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash)

Milwaukee estaba sin sus dos máximos anotadores debido a lesiones, mientras que los Bulls canjearon a tres jugadores en la jornada.

Los Bulls enviaron a Kevin Huerter y Dario Saric a Detroit como parte de un acuerdo de tres equipos en el que adquirieron a Mike Conley Jr. de Minnesota y a Jaden Ivey de los Pistons. También intercambiaron a Nikola Vucevic y una selección de segunda ronda a Boston por Anfernee Simons y una selección de segunda ronda.

Chicago no contó con su máximo anotador Josh Giddey debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Milwaukee careció nuevamente de Giannis Antetokounmpo, dos veces elegido el Jugador Más Valioso, quien sufrió un tirón en la pantorrilla derecha el 23 de enero. Antetokounmpo estuvo en la cancha haciendo algunos disparos y entrenando antes del encuentro.

Los Bucks mejoraron a una foja de 4-15 sin Antetokounmpo.

Milwaukee tampoco contó con Kevin Porter Jr. (distensión en oblicuos), Bobby Portis (contusión en la cadera) ni Gary Harris (distensión en el tendón de la corva izquierda). El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo antes del encuentro que Porter podría regresar el miércoles o el viernes.

Ryan Rollins totalizó 21 puntos, diez asistencias y siete rebotes por Milwaukee. Kuzma sumó diez rebotes y seis asistencias.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

