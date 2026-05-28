Kyle Busch tuvo neumonía durante 'días o semanas', según su certificado de defunción

Carson Hocevar levanta ocho dedos en honor al fallecido piloto Kyle Busch antes de una carrera de autos de la NASCAR Cup Series, el domingo 24 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley) AP

El certificado, obtenido por The Associated Press en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, indica que Busch había estado experimentando síntomas de neumonía bacteriana durante “días a semanas” antes de que se presentara la sepsis.

El certificado de defunción también señaló que Busch, de 41 años, fue cremado en Mooresville, Carolina del Norte, tras una autopsia.

Su familia había anunciado que Busch murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que provocó complicaciones rápidas y abrumadoras.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran la sepsis una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta extrema y sobreactivada a una infección, lo que hace que el sistema inmunitario dañe sus propios tejidos y órganos.

Por lo general, el sistema inmunitario libera sustancias químicas para combatir patógenos como bacterias, virus u hongos, pero con la sepsis la respuesta se acelera de manera descontrolada. Los resultados pueden causar inflamación generalizada, formar coágulos microscópicos y hacer que los vasos sanguíneos tengan fugas.

Busch se había mantenido muy ocupado antes de su muerte pese a estar enfermo.

Se creía que tenía un resfriado de los senos paranasales mientras competía en Watkins Glen el 10 de mayo y se comunicó por radio con su equipo para decir que necesitaba una “inyección” de un médico después de la carrera.

Pero siguió compitiendo y ganó la carrera de la Truck Series en Dover antes de terminar 17mo en la carrera All-Star, cinco días antes de su muerte. También asistió la semana pasada a la inauguración de una pista de go-karts con su hijo de 11 años, Brexton.

Busch se estaba preparando para la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway cuando la familia anunció que no competiría debido a una “enfermedad grave”.

Busch estaba haciendo pruebas en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el 20 de mayo cuando dejó de responder y fue trasladado a un hospital en Charlotte, dijeron a la AP varias personas familiarizadas con la situación. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque esos detalles no habían sido divulgados por el equipo ni por la familia de Busch.

Una persona no identificada en una llamada de emergencia al 911 realizada a última hora de esa tarde le dijo al operador: “Tengo a una persona que (tiene) dificultad para respirar, está muy caliente, cree que se va a desmayar y está produciendo un poco de sangre, tosiendo un poco de sangre”.

Dijo que Busch estaba tendido en el suelo del baño dentro del complejo y le indicó al operador que “está despierto”, según el audio proporcionado por la Oficina del Sheriff del condado de Cabarrus. El hombre dio indicaciones sobre adónde debían dirigirse los servicios de emergencia y pidió que apagaran cualquier sirena al llegar.

Busch fue trasladado a un hospital, donde murió al día siguiente.

Fue campeón de la Cup Series en dos ocasiones y ganó un récord de 234 carreras en las tres principales series nacionales de NASCAR.

La mayor parte de su éxito llegó con Joe Gibbs Racing antes de pasar a Richard Childress Racing.

El director ejecutivo de NASCAR, Steve O'Donnell, calificó a Busch como un seguro miembro del Salón de la Fama en su primera oportunidad y comentó que hubo conversaciones sobre incorporarlo a la clase de este año, aunque el proceso de selección ya se había completado.

No se ha anunciado ningún homenaje público para Busch.

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FUENTE: AP