Kuwait reporta nuevo ataque iraní e incendio en refinería Mina Al-Ahmadi

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La refinería ya había sido impactada el jueves, desatando incendios.

Kuwait informó que los bomberos intentaban controlar las llamas el viernes y que de momento no hay reportes de heridos en el ataque.

El ataque iraní se produjo cuando en Kuwait se celebraba el Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán.

El ataque del viernes ocurre al tiempo que Irán apunta cada vez más a instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo, luego que Israel bombardeara el miércoles el enorme yacimiento marino iraní de gas natural South Pars, en el Golfo Pérsico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP