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Kuwait reporta nuevo ataque iraní e incendio en refinería Mina Al-Ahmadi

La refinería de petróleo kuwaití Mina Al-Ahmadi sufrió de nuevo un ataque el viernes con drones iraníes, lo que provocó un incendio en varias de sus unidades, indicaron autoridades de Kuwait.

La refinería ya había sido impactada el jueves, desatando incendios.

Kuwait informó que los bomberos intentaban controlar las llamas el viernes y que de momento no hay reportes de heridos en el ataque.

El ataque iraní se produjo cuando en Kuwait se celebraba el Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán.

El ataque del viernes ocurre al tiempo que Irán apunta cada vez más a instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo, luego que Israel bombardeara el miércoles el enorme yacimiento marino iraní de gas natural South Pars, en el Golfo Pérsico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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