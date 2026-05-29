americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kuss gana en solitario la brutal etapa reina del Giro y Vingegaard sigue de rosa

ALLEGHE, Italia (AP) — El ciclista estadounidense Sepp Kuss se escapó en solitario para imponerse el viernes en la etapa más dura del Giro de Italia y compañero de equipo en Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, se mantuvo firmemente como líder de la clasificación general de cara a los dos últimos días.

El estadounidense Sepp Kuss del equipo Team Visma | Lease A Bike celebra tras ganar la 19ma etapa del Giro entre Feltre y Alleghe, Italia el viernes 29 de mayo del 2026. (Gian Mattia DAlberto/LaPresse via AP)
El estadounidense Sepp Kuss del equipo Team Visma | Lease A Bike celebra tras ganar la 19ma etapa del Giro entre Feltre y Alleghe, Italia el viernes 29 de mayo del 2026. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP) AP

La llamada etapa reina tuvo más de 5.000 metros de ascenso repartidos en seis exigentes subidas a través de las impresionantes Dolomitas.

Eso incluyó el imponente Passo Giau, el punto más alto de la carrera de este año y tan brutal que fue catalogado como “hors categorie”, es decir, fuera de categoría.

Kuss, que había formado parte de la escapada del día, cruzó la meta en ascenso en Alleghe con 13 segundos de ventaja sobre el canadiense Derek Gee-West para completar la trilogía de Grandes Vueltas, tras haber ganado etapas en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, donde además terminó primero en la general en 2023.

Giulio Ciccone fue tercero, a 36 segundos de Kuss y apenas por delante de Felix Gall y Vingegaard.

Vingegaard conservó su ventaja en la general con 4 minutos y 3 segundos sobre Felix Gall. Jai Hindley ascendió al tercer puesto, a algo más de un minuto adicional.

El ganador del Giro de Italia quedará prácticamente decidido en la penúltima etapa del sábado, antes del recorrido mayormente ceremonial hasta Roma al día siguiente.

La 20ª etapa es un trayecto de 200 kilómetros desde Gemona del Friuli que incluye tres ascensos puntuables, entre ellos la subida de máxima categoría hasta la meta en Piancavallo.

El Giro femenino comienza el sábado y termina el 7 de junio.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: Haremos todo lo posible para traerlo aquí

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: "Haremos todo lo posible para traerlo aquí"

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter