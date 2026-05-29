Kostyuk estira su racha de victorias en arcilla y se cita con Swiatek en octavos de Roland Garros

PARÍS (AP) — La ucraniana Marta Kostyuk doblegó el viernes 6-4, 6-3 a Viktorija Golubic para alcanzar los octavos de final de Roland Garros por segunda vez, citándose contra la cuatro veces campeona Iga Swiatek.

Magda Linette devuelve ante Iga Swiatek durante la tercera ronda de Roland Garros, el viernes 29 de mayo de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Kostyuk, número 15 del ranking, prolongó a 15 partidos su racha de victorias sobre arcilla. Antes de Roland Garros, se consagró en Madrid —el título más importante de su carrera— después de conquistar otro torneo sobre tierra batida en Rouen, Francia.

Kostyuk también accedió a la cuarta ronda en París en 2021, cuando perdió ante Swiatek. Ahora se avecina una revancha, después de que Swiatek derrotara a su compatriota polaca Magda Linette por 6-4, 6-4.

La china Wang Xiyu también avanzó a octavos tras derrotar 6-3, 7-5 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva. Procedente de la fase de clasificación, Wang todavía no ha cedido un set en su campaña en París.

En la rama masculina, un día después de que el número uno Jannik Sinner naufragase en la tercera ronda tras sacar dos veces por la victoria en el tercer set, el tres veces campeón Novak Djokovic se mide más tarde al adolescente brasileño Joao Fonseca.

El segundo preclasificado Alexander Zverev continúa su intento de conquistar su primer título de Grand Slama frente al francés Quentin Halys durante la sesión nocturna.

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: Haremos todo lo posible para traerlo aquí

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

Cubano apedreado en Cancún queda bajo custodia migratoria tras noche de tensión y operativo policial

REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA
