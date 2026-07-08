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Kooij gana la 5ª etapa del Tour de Francia y Traeen conserva el maillot amarillo de líder

PAU, Francia (AP) — El ciclista neerlandés Olav Kooij ganó el miércoles la quinta etapa del Tour de Francia en un esprint, y el noruego Torstein Traeen mantuvo el maillot amarillo en una jornada en la que el pelotón, en gran medida, se lo tomó con calma.

El neerlandés Olav Kooij celebra en el podio tras ganar la quinta etapa del Tour de Francia en Pau, Francia, el miércoles 8 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
El neerlandés Olav Kooij celebra en el podio tras ganar la quinta etapa del Tour de Francia en Pau, Francia, el miércoles 8 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Sus compañeros del Decathlon CMA CGM colocaron a Kooij en una posición sólida para atacar y el neerlandés resistió el empuje del alemán Max Kanter y del belga Tim Merlier en la arrancada hacia la meta. Los tres terminaron en poco menos de tres horas y media.

“Después de un par de días duros aquí, tuve que esperar este día para tener la primera oportunidad de esprintar en el Tour, y ganar de inmediato es increíble”, manifestó Kooij, de 24 años. “Fue un día bastante fácil hasta los momentos finales, cuando sabes que será caótico. Todos siguen con muchas ganas y yo simplemente logré encontrar mi camino”.

Fue la primera victoria de etapa en el Tour para Kooij, quien ha ganado tres en el Giro de Italia.

Traeen cruzó la meta 14 segundos después en un gran grupo principal que incluía al campeón defensor Tadej Pogacar y al también aspirante al Tour Jonas Vingegaard. Ambos están a unos ocho minutos de Traeen en la clasificación. Pero Traeen, quien se puso el maillot amarillo en la etapa 4, no es considerado candidato a ganar la carrera de tres semanas.

Tras una exigente contrarreloj por equipos, una etapa de montaña temprana, incendios forestales descontrolados y temperaturas sofocantes que alcanzaron los 38 grados Celsius, los corredores agradecieron la quinta etapa, más llana, del miércoles.

El recorrido de 158,3 kilómetros desde Lannemezan hasta Pau, en el suroeste de Francia, estaba hecho para los velocistas.

Eso significó que el equipo Uno-X Mobility de Traeen no tuvo que perseguir a ningún escapado con opciones de arrebatarle el maillot amarillo, y que Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, y Vingegaard, dos veces campeón, pudieron ahorrar energía vital para los días venideros.

A partir de la etapa 6 el jueves, se espera que se ataquen entre sí en los altos Pirineos, y donde Traeen bien podría perder el maillot de líder.

Los corredores se mostraron reacios a formar una fuga en la etapa 5, por lo que el francés Baptiste Veistroffer se lanzó en solitario hasta que finalmente fue alcanzado por el pelotón a falta de 13 kilómetros.

El tortuoso Tourmalet espera

La etapa 6 es un trayecto de 186,2 kilómetros que comienza con dos ascensos moderados antes de que los corredores afronten el Col d’Aspin —un puerto de montaña con calificación de Categoría 1, el segundo nivel más duro del Tour—, seguido por una extenuante subida de 17,1 kilómetros al Col du Tourmalet.

El Tourmalet está entre las ascensiones pirenaicas más célebres del Tour y está catalogado como HC, lo que significa Hors Catégorie (fuera de categoría), porque es el nivel más difícil.

Podría haber un final emocionante entre Vingegaard y Pogacar, dado que la etapa termina luego con otra subida: un ascenso de 18,7 kilómetros de Categoría 2 hasta la meta en Gavarnie-Gèdre.

Pogacar lanzó varios ataques tempranos devastadores en las grandes subidas durante su dominante victoria en el Tour el año pasado, y Vingegaard no pudo seguir a su rival.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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