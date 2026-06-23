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Konnor Griffin inicia rehabilitación en Doble-A Altoona tras lesión de antebrazo

PITTSBURGH (AP) — El campocorto novato de los Piratas de Pittsburgh, Konnor Griffin, comenzó una asignación de rehabilitación la noche del martes con el equipo Doble-A Altoona, informó el club.

Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un sencillo ante el lanzador de los Mellizos de Minnesota, Taj Bradley, para producir una carrera durante la primera entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un sencillo ante el lanzador de los Mellizos de Minnesota, Taj Bradley, para producir una carrera durante la primera entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Griffin ha estado fuera de acción desde el 31 de mayo por una distensión en el antebrazo derecho. Debutó en las Grandes Ligas con los Piratas el 3 de abril y firmó un contrato de nueve años por 140 millones de dólares cinco días después.

Griffin, de 20 años, batea para .270 con cuatro jonrones, 22 carreras impulsadas y 14 bases robadas en 51 juegos esta temporada. Los Pirates no tienen un calendario para cuándo Griffin será activado de la lista de lesionados.

“Vamos a tomarlo día a día y simplemente ver cómo responde a todo. Parece que ayer y hoy le fue bien con los tiros exigentes en los relevos y esas jugadas en el hueco. Solo hay que volver a meterlo en acción de juego y ver cómo está con el brazo, el ritmo y el timing en sus turnos al bate. La idea es traerlo de vuelta aquí pronto, ojalá”, señaló el mánager de los Piratas, Don Kelly antes del juego de la noche del martes contra Seattle.

Nuevas imágenes del codo derecho del lanzador derecho Jared Jones no revelaron daños. Jones salió del juego del domingo en la tercera entrada después de recibir un lineazo en el codo por parte de JT Rumfield, de Colorado.

El equipo indicó que, si Jones completa una sesión de bullpen sin incidentes el miércoles, abrirá el sábado contra Cincinnati.

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