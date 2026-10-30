Kompany no participa en planes del Bayern para el clásico ante Dortmund tras salir del hospital

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El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany brinda una entrevista previo al partido contra Augsburg en la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El asistente técnico Aaron Danks informó el viernes que había instrucciones de no hablar del partido con Kompany, aunque ya salió del hospital y se recupera en casa.

“No hablamos con él de fútbol. Nos han dado instrucciones claras al respecto. Necesita recuperarse y pasar tiempo con su familia. No vamos a involucrarlo para que pueda volver plenamente cuando regrese”, dijo Danks.

Danks dirigió la victoria 6-1 ante Magdeburg en la Copa de Alemania el miércoles. Es probable que el partido del sábado contra Dortmund marque el regreso a la acción de Harry Kane, después de ganar el Balón de Oro el lunes.

Danks señaló que no ha cambiado mucho en la forma en que Bayern se entrena para el partido, y añadió que los asistentes de Kompany no son “mini-Vinnies”, sino que tienen conjuntos de habilidades que se complementan entre sí para trabajar juntos en su ausencia.

Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva, declaró el miércoles a la emisora alemana ARD que Kompany fue tratado por irritación meníngea, que es una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal.

Antes de su desmayo, Kompany también había estado lidiando con una infección viral y una lesión en la cadera.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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