Kompany minimiza un posible nuevo desplome de Musiala mientras trata convulsiones

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Musiala hizo público su diagnóstico de “crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica” después de desplomarse dos veces en partidos consecutivos de pretemporada.

Ha vuelto a los entrenamientos tras un cambio en su medicación, pero todavía no ha vuelto a jugar.

Kompany señaló que el Bayern cuenta con “los mejores expertos” para el asesoramiento médico y que “si vuelve a ocurrir dentro de 40, 50 o 60 días, o dentro de 40, 50 o 60 partidos, entonces ya no será gran cosa para nosotros. Sabemos cómo afrontarlo y, en algún momento, volverá a ser un atleta totalmente normal”.

Musiala, de 23 años, fue incluido en la convocatoria del Bayern para el partido del jueves ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y Kompany indicó que está evaluando su rendimiento en los entrenamientos antes de decidir cuándo volver a incluirlo en una convocatoria para un día de partido.

“Está bien, ha tenido una buena semana. Este impacto inicial en público, con suerte, está disminuyendo poco a poco”, indicó el entrenador.

El Bayern ha dicho que el club conocía el problema desde al menos la temporada pasada, y Musiala ha manifestado que no existe “ningún riesgo adicional para la salud” asociado a jugar al fútbol.

La próxima oportunidad de Musiala para volver a la acción será el sábado, cuando el Bayern visite al Schalke en la Bundesliga, o, en su defecto, en el debut del equipo en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt el jueves. El último partido competitivo de Musiala fue en el Mundial, cuando Alemania perdió por penales ante Paraguay en la ronda de 32. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP