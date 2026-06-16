Koepka dice que está listo para el US Open tras lesión en la mano en Shinnecock

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Brooks Koepka observa su tiro de salida en el hoyo 15 durante una ronda de práctica para el torneo de golf del Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el martes 16 de junio de 2026. (Foto AP/Gerald Herbert) AP

“No creo que hubiera salido a jugar si no lo estuviera”, expresó.

Koepka se retiró del Abierto de Canadá el domingo, lo que puso en duda su estado para este torneo, su regreso a Shinnecock Hills, donde conquistó su segundo título consecutivo del Abierto de Estados Unidos en 2018.

El jugador de 36 años, que compartió el liderato tras la primera ronda la semana pasada, explicó que la lesión involucró el nervio cubital —un nervio que recorre el brazo hasta la mano—, lo que le provocó hormigueo en el meñique y el anular, como la sensación que se tiene en el codo cuando uno se golpea el “hueso de la risa”.

Al principio le preocupaba el cuello, que lo limitó en 2021. Pero los estudios salieron limpios y ahora está convencido de que la lesión es solo en la mano.

“Puedo hacer todo”, señaló Koepka. “Literalmente, solo que mi dedo anular y el meñique estaban como —en la transición al bajar—, se sentía como si se me fueran a salir del palo de golf, pero en realidad solo estaban muy débiles”.

Koepka, cinco veces campeón de un Major y que este año regresó al PGA Tour desde LIV Golf, no mostró señales de lesión durante su práctica en los últimos nueve hoyos junto a Graeme McDowell en Shinnecock.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP