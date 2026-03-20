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Knicks sufren para vencer 93-92 a Nets y mantener viva su hegemonía en la rivalidad de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Karl-Anthony Towns anotó 26 puntos y capturó 15 rebotes, y los Knicks de Nueva York resistieron para vencer 93-92 a los Nets de Brooklyn la noche del viernes, para su cuarta victoria consecutiva.

Nic Claxton, izquierda, y su compañero Danny Wolf, derecha, de los Nets de Brooklyn, ambos pelean un rebote ante la mirada de Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa)
Nic Claxton, izquierda, y su compañero Danny Wolf, derecha, de los Nets de Brooklyn, ambos pelean un rebote ante la mirada de Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Jalen Brunson sumó 17 unidades y OG Anunoby terminó con 16 por los Knicks, que llegaron a estar abajo por 13 en la primera mitad y luego desperdiciaron una ventaja de 14 en el cuarto periodo.

Ben Saraf tuvo la oportunidad de ganarlo para los Nets sobre la bocina, pero falló un tiro de tres desde unos 14 metros.

Los Knicks vencieron a los Nets por 14ta vez consecutiva, la racha ganadora más larga de cualquiera de los dos equipos en la rivalidad local. La última victoria de los Nets sobre los Knicks fue el 28 de enero de 2023, poco antes de traspasar a Kevin Durant y Kyrie Irving.

Josh Minott anotó 22 puntos y Ziaire Williams agregó 17 por los Nets, que han perdido seis partidos seguidos.

Nueva York anotó un mínimo de la temporada de 14 puntos en el primer cuarto y se fue al descanso abajo 50-44, antes de darle la vuelta y superar a los Nets 31-15 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 75-65 de cara al último periodo.

La bandeja de Towns amplió la ventaja a 84-70 con 9:34 por jugar, antes de que Brooklyn encadenara una racha de 17-0 para ponerse arriba 87-84 con 3:33 restantes del tiempo reglamentario.

Towns y Brunson se combinaron después para ocho puntos y pusieron a los Knicks al frente 92-87 con 1:04 por jugar.

Nolan Traore encestó una bandeja para los Nets y luego Brunson anotó un tiro libre. El triple de Traore acercó a los Nets a uno, y después Towns falló dos tiros libres antes de que el lanzamiento de Saraf se quedara corto.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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