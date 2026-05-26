Knicks se enfocan en el título tras cumplir el primer mandato de Dolan: llegar a Finales NBA

Jugadores de los Knicks de Nueva York levantan el trofeo de campeón del Este tras el juego 4 de las finales de Conferencia ante los Cavaliers de Cleveland el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Tim Phillis) AP

Lo que sigue: la oportunidad de poner fin a una sequía de campeonatos de 53 años.

Dolan afirmó durante una inusual entrevista radial en enero que ganar la Conferencia Este por primera vez desde 1999 era algo que “tenemos que hacer, sí o sí”.

Nueva York lo logró la noche del lunes con una paliza de 130-93 sobre los Cavaliers de Cleveland para completar una barrida de cuatro partidos en las finales de conferencia.

Las Finales de la NBA comenzarán hasta el 3 de junio, y esperan a su rival que saldrá de la serie entre los Spurs de San Antonio y el Thunder de Oklahoma City. Las finales de la Conferencia Oeste están empatadas a dos juegos por bando, con el quinto partido programado en Oklahoma City el martes.

El precio más bajo para un asiento en la parte alta para el tercer partido, el 8 de junio en el Madison Square Garden, es de 3.700 dólares, según una encuesta de sitios de reventa de entradas.

Karl-Anthony Towns señaló que los Knicks no van a dormirse en los laureles mientras esperan ver quién se consagra campeón del Oeste.

“Es algo que Nueva York ha estado deseando desde hace mucho tiempo y vamos a disfrutar ese viaje en avión. Pero una vez que nos subamos a esos autos y vayamos a nuestras respectivas casas, será volver al trabajo”. exclamó Towns, que promedia 16,9 puntos y 10,6 rebotes en la postemporada. “Probablemente mañana todos estaremos en el gimnasio tirando, recibiendo tratamiento, haciendo lo que tengamos que hacer para estar listos ya para la próxima serie. Entendemos que el trabajo no está terminado”.

Towns no quiere que se repita el primer partido de esta serie, cuando los Knicks llegaron a estar abajo por 22 puntos antes de protagonizar la segunda mayor remontada en el cuarto periodo en la historia de los playoffs de la NBA y ganar 115-104 en tiempo extra. El pívot, en su undécima temporada en la NBA, insinuó que los Knicks podrían disputar más partidos de práctica durante este receso.

“Obviamente el óxido será un factor, por no haber tirado en un partido de la NBA en un tiempo, pero esta vez haremos un mejor trabajo preparándonos para que ocurra ese tipo de situación”, dijo. “Tenemos que encontrar la manera de conseguir ese tipo de repeticiones como de partido. Creo que el cuerpo técnico nos escuchó alto y claro. Queremos volver a trabajar para mantener el ritmo y también quizá cambiar la filosofía de cómo las conseguimos”.

Los Knicks ganaron dos de tres partidos contra los Spurs durante la temporada, incluida una victoria de 124-113 en la final de la Copa NBA el 16 de diciembre en Las Vegas. También sería una revancha de la última aparición de los Knicks en las Finales de la NBA, en 1999, que San Antonio ganó en cinco partidos.

En cuanto a Oklahoma City, los campeones defensores de la NBA ganaron ambos enfrentamientos durante la temporada regular.

New York llega a las finales con una racha de 11 victorias consecutivas, empatada como la tercera más larga en un recorrido de postemporada. Todas salvo una de las victorias de los Knicks durante la racha han sido por doble dígito, con un margen promedio de triunfo de 23,7 puntos.

Mike Brown, el 15º entrenador desde 1976 en llevar a un equipo a las finales en su primer año con el equipo, tuvo fe cuando aceptó el puesto el verano pasado en que los Knicks podían hacer una gran campaña.

“De verdad sentía que este equipo era un equipo de Finales de la NBA”, aseguró Brown. “Sentía que legítimamente teníamos una oportunidad si podíamos ayudarlos a resolverlo y los jugadores podían mantenerse unidos durante el proceso, especialmente cuando enfrentáramos la adversidad, porque la tuvimos en distintos momentos durante la temporada”.

Por eso la proclamación de Dolan de “ganar las finales, deberíamos ganar” es muy posible.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP