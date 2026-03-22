Knicks aplastan 145-113 a Wizards para su sexta victoria consecutiva

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Mikal Bridges (25), de los Knicks de Nueva York, dispara sobre Sharife Cooper (13), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Josh Hart encestó sus tres triples y añadió 16 puntos, mientras Nueva York le propinó a Washington su 16ta derrota seguida. Mikal Bridges aportó 14 tantos y seis asistencias, y Mitchell Robinson ingresó desde la banca para acertar sus cinco tiros y terminar con 10 unidades y 10 rebotes en 17 minutos.

Los Knicks acumularon 77 puntos en la segunda mitad ante uno de los peores equipos de la NBA y lanzaron para 58,5% de campo y 53% en triples. Además, encestaron 18 de 19 tiros libres (94,7%).

Tyler Kolek jugó alrededor de 5 1/2 minutos en la paliza y acertó cuatro de cuatro, incluido tres de tres desde detrás del arco, y anotó 11 puntos después de encestar 42 al jugar para el equipo de los Knicks en la NBA G League más temprano ese mismo día.

Jaden Hardy encestó siete triples y anotó 25 puntos por los Wizards. Anthony Gill tuvo 18.

Los Knicks ganaban 68-52 al descanso, luego encestaron casi el 62% de sus tiros en los dos últimos cuartos y llegaron a tener ventaja de 33 puntos en el cuarto periodo.

Los Knicks vencieron a los Wizards por 12da. vez consecutiva, su segunda racha ganadora más larga en la serie. Nueva York derrotó a Washington en 15 partidos seguidos entre 1992-95.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP