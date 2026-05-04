Knicks aplastan 137-98 a los 76ers para abrir la segunda ronda y seguir su racha histórica

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Mikal Bridges de los Knicks de Nueva York clava el balón en el juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este ante los 76ers de Filadelfia el lunes 4 de mayo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos, al prolongar una ola que comenzó a mitad de la primera ronda contra Atlanta con un 63% de acierto en tiros de campo y una ventaja de 40 unidades.

OG Anunoby aportó 18 tantos, atinando 7 de 8 tiros, mientras que Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges sumaron 17 cada uno; Towns añadió seis rebotes y seis asistencias en apenas 20 minutos.

Tras estar abajo 2-1 ante Atlanta, los Knicks han ganado cuatro partidos seguidos por un total de 135 puntos. Son el primer equipo desde que comenzaron los registros detallados jugada por jugada en 1996-97 en liderar tres partidos consecutivos de playoffs por al menos 30 puntos, según Sportradar.

El Juego 2 se disputará el miércoles por la noche antes de que la serie se traslade a Filadelfia. Joel Embiid le rogó a los aficionados de los 76ers que no vendan sus entradas a los aficionados de los Knicks cuando eso ocurra.

Pero los 76ers no les dieron precisamente a sus aficionados muchos motivos para querer conservar los boletos.

Paul George anotó 17 puntos por Filadelfia. Embiid encestó apenas 3 de 11 para sus 14 puntos y Tyrese Maxey se quedó en 13, sin anotar su primera canasta hasta cinco minutos dentro del segundo cuarto.

Los 76ers tuvieron solo un día completo de descanso después de ganar en Boston el sábado por la noche para completar la 14.ª remontada de la NBA tras estar 3-1 abajo. Ahora se parecieron más al equipo que perdió dos veces por 32 puntos en los primeros cuatro partidos y cayó en ese déficit. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP