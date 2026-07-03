Klopp "dispuesto" a dirigir Alemania tras renuncia de Nagelsmann por fracaso en el Mundial

Jurgen Klopp (izquierda) y el seleccionador alemán Julian Nagelsmann brindan entrevistas tras la derrota de Alemania a manos de Paraguay en los 16vos de final del Mundial, el lunes 29 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner) AP

La salida de Nagelsmann, anunciada el viernes por la federación nacional de fútbol, se produce cuatro días después de que Paraguay sorprendiera a Alemania en la tanda de penales en los dieciseisavos de final y tras conversaciones con sus superiores.

La federación indicó que planeaba hablar con Klopp y que “ya ha señalado, en términos generales, su disposición a asumir el puesto”.

Sería el primer trabajo de Klopp como entrenador desde que dejó Liverpool en 2024.

Nagelsmann dijo inicialmente que seguiría con Alemania con un contrato al que le quedaban otros dos años y, según se informó, eso lo convertía en uno de los entrenadores mejor pagados del Mundial. Enfrentó crecientes críticas por sus tácticas y la elección del equipo en el torneo.

“En los días desde que quedamos eliminados he pensado mucho y he hablado con personas de confianza en mi vida personal y en la (federación)”, indicó Nagelsmann en un comunicado. “Esta decisión no fue nada fácil para mí. Mi objetivo principal siempre ha sido el éxito del equipo. Después de una decepción tan amarga, se han ganado la oportunidad de un comienzo completamente nuevo”.

La derrota de Alemania ante Paraguay se sumó a las eliminaciones en la fase de grupos de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 cuando era un torneo de 32 equipos. No ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial masculino desde que venció a Argentina en la final de 2014.

Nagelsmann dijo originalmente, tras la eliminación de su equipo, que él “no es de los que se van”, pero luego regresó a casa para conversaciones de crisis con la federación el jueves.

Su salida motivó un reconocimiento por parte del jefe del gobierno alemán.

“El canciller agradece a Julian Nagelsmann por su compromiso y servicio en los últimos años como seleccionador nacional”, dijo Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz.

Klopp estuvo a pie de campo en el Mundial

Klopp tuvo una presencia destacada como comentarista en la televisión alemana durante el Mundial, e incluso participó en entrevistas posteriores a los partidos con Nagelsmann a un costado del campo.

Klopp le dijo a Magenta TV el lunes, después de la eliminación de Alemania: “No lo he pensado”, y añadió que “no es el momento de hablar realmente de eso”.

Klopp ocupa actualmente un cargo ejecutivo como director global de fútbol del grupo Red Bull. El próximo partido de Alemania no será hasta el 24 de septiembre en la Liga de Naciones contra Holanda.

Nagelsmann generó debate en Alemania al volver a convocar al arquero Manuel Neuer, de 40 años, antes del Mundial, después de haber utilizado a Oliver Baumann en las eliminatorias.

También hubo críticas a su decisión de seguir alineando como titular a Leroy Sané, otro de sus antiguos jugadores del Bayern Múnich, por la banda, y de darle el puesto de lateral derecho a Joshua Kimmich, y que normalmente juega como mediocampista en el Bayern, en lugar de elegir a un especialista.

Eso dejó al defensor central Waldemar Anton cubriendo la posición en las etapas finales de la derrota ante Paraguay. El delantero Nick Woltemade disputó todos los partidos de las eliminatorias, pero se quedó en el banquillo en el Mundial hasta cerca del final del partido de la ronda de dieciseisavos.

Nagelsmann se suma a Koeman y Bielsa al marcharse

Con 38 años, el entrenador más joven del Mundial, Nagelsmann estaba al frente de Alemania desde 2023 y el año pasado extendió su contrato hasta la Eurocopa de 2028. Inicialmente fue un reemplazo provisional antes de que el país organizara la Eurocopa de 2024, y continuó después de la derrota en cuartos de final en ese torneo ante la eventual campeona España.

Nagelsmann es el más reciente de una serie de entrenadores de renombre que se marchan tras eliminaciones tempranas en el Mundial.

Ronald Koeman dejó la dirección después de una sorpresiva derrota en penales que ocurrió horas después de la caída de Alemania.

Los entrenadores de Ecuador, Corea del Sur, Escocia y la República Checa también se han marchado, mientras que Marcelo Bielsa ya planeaba dejar el cargo como seleccionador de Uruguay incluso antes de que el equipo quedara eliminado en la fase de grupos.

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FUENTE: AP