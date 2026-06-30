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Kirby lanza 8 entradas, Young pega 2 jonrones y Marineros vencen 6-2 a Angelinos

SEATTLE (AP) — Cole Young conectó dos jonrones para respaldar ocho sólidas entradas de George Kirby, mientras los Marineros de Seattle remontaron para vencer la noche del lunes 6-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Cole Young, de los Marineros de Seattle, reacciona después de batear un jonrón en la sexta entrada del juego de béisbol ante los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 29 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Kevin Ng)
Cole Young, de los Marineros de Seattle, reacciona después de batear un jonrón en la sexta entrada del juego de béisbol ante los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 29 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Kevin Ng) AP

Dominic Canzone también se voló la barda para ayudar a Seattle (43-43) a volver a .500 y mantenerse a medio juego de los Rangers de Texas, líderes de la Oeste de la Americana.

El pelotero cubano Zach Neto pegó un doble al jardín central para abrir el juego ante Kirby (7-7), y Denzer Guzmán, de República Dominicana, conectó un sencillo para poner el 1-0. Neto conectó su décimo octavo jonrón en la tercera que puso el 2-0.

Kirby permitió un doble con un out a Josh Lowe en la quinta, pero ponchó a los tres bateadores —incluido Neto— para cerrar la entrada. El derecho necesitó 16 lanzamientos para conseguir seis outs consecutivos a partir de ahí, hasta que Lowe abrió la octava con un doble.

Kirby permitió siete hits y ponchó a siete antes de que el dominicano José A. Ferrer lanzara una novena entrada sin carreras.

Young abrió la tercera ante el novato de los Angelinos Ryan Johnson (1-3) con su octavo jonrón para recortar la diferencia a 2-1.

Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento con dos outs en la cuarta antes de avanzar por un error de fildeo de dos bases de Guzmán en la tercera base, en un rodado de Naylor. Ambos corredores anotaron con un sencillo corto de Cal Raleigh para tomar ventaja 3-2.

Canzone conectó su jonrón 13 para poner el 4-2 en la sexta. Johnson permitió tres carreras —una limpia— en cinco entradas.

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Deportes AP MLB: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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