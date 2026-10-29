americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kimi Antonelli tiene una enfermedad viral y se pierde los compromisos del jueves en el GP de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Kimi Antonelli tiene una enfermedad viral y se perderá los compromisos con los medios del jueves en el Gran Premio de la Ciudad de México, informó Mercedes.

ARCHIVO - Foto del 6 de septiembre del 2026, el piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Monza. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 6 de septiembre del 2026, el piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Monza. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

El piloto italiano de 20 años tenía previsto reunirse con los medios el jueves por la tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 este fin de semana,

“Kimi no se siente bien hoy mientras se recupera de una enfermedad viral”, indicó la escudería Mercedes en un comunicado. “Como medida de precaución, la FIA lo eximió de sus obligaciones obligatorias con los medios para darle la oportunidad de descansar de cara al fin de semana. Esperamos que esté de vuelta mañana”.

Para asegurar el título por sus propios medios, Antonelli solo necesita terminar noveno el domingo.

Si se corona, se convertirá en el primer piloto italiano en ganar el campeonato mundial de F1 desde Alberto Ascari en 1953.

Antonelli viajó a México tras su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el fin de semana pasado.

El piloto de Cadillac Valtteri Bottas también se perdió los compromisos con los medios del jueves debido a una enfermedad.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter