Kimi Antonelli tiene una enfermedad viral y se pierde los compromisos del jueves en el GP de México

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ARCHIVO - Foto del 6 de septiembre del 2026, el piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Monza. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

El piloto italiano de 20 años tenía previsto reunirse con los medios el jueves por la tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 este fin de semana,

“Kimi no se siente bien hoy mientras se recupera de una enfermedad viral”, indicó la escudería Mercedes en un comunicado. “Como medida de precaución, la FIA lo eximió de sus obligaciones obligatorias con los medios para darle la oportunidad de descansar de cara al fin de semana. Esperamos que esté de vuelta mañana”.

Para asegurar el título por sus propios medios, Antonelli solo necesita terminar noveno el domingo.

Si se corona, se convertirá en el primer piloto italiano en ganar el campeonato mundial de F1 desde Alberto Ascari en 1953.

Antonelli viajó a México tras su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el fin de semana pasado.

El piloto de Cadillac Valtteri Bottas también se perdió los compromisos con los medios del jueves debido a una enfermedad.

___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP

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