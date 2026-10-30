Kihei Akina, estudiante de 2º año de BYU, firma otra buena ronda en el Abierto de México

ARCHIVO - El estadounidense Kihei Akina realiza su tiro de salida hacia el hoyo 10 durante un torneo de la NCAA el 15 de septiembre de 2026 en Rancho Santa Fe, California (AP Foto/Denis Poroy, archivo) AP

Y había motivos de sobra para que el estudiante de 20 años, quien cursa el segundo año en Brigham Young, sintiera que esto ya le resultaba familiar.

Fue su novena ronda de 67 golpes o menos en la Gira de la PGA en sus últimos cuatro torneos, desde la exención del patrocinador que recibió en el Wyndham Championship. Ya tiene un top 10, en el Bank of Utah Championship.

“Me siento más cómodo con cada ronda que juego”, afirmó Akina, quien estaba con 11 bajo par (131) y empatado con Matthieu Pavon y Adrien Dumont de Chassart, con la mitad del field aún por jugar.

Ciertamente, Akina dio la talla en Vidanta Vallarta, donde hizo tres birdies en los hoyos par 5 y consiguió su eagle en hoyo 13, un alcanzable par 4, cuando dejó la bola en el green desde 296 yardas con su salida.

“Teníamos unas 287 yardas hasta el frente del green y eso era lo que intentaba alcanzar. Así que pegué un mini-driver con un draw bonito y bien cargado; cayó en un lugar perfecto y rodó hasta quedar para empujarla", explicó. "Eso fue un extra para mí”.

El sueño de toda su vida es jugar en la Gira de la PGA y está logrando avances notables. Desde agosto y el Wyndham Championship, Akina ha sumado siete puntos en el programa PGA Tour University para estudiantes de cursos inferiores. Obtiene un punto por cada corte superado en la Gira y otro por ubicarse entre los 10 primeros.

Akina tiene ahora12 puntos, lo que lo deja a ocho de conseguir acceso a una credencial de la Gira. También sumó dos puntos por jugar la Walker Cup, donde tuvo una marca de 1-1-1 en Lahinch, en Irlanda.

“Sólo tengo que seguir jugando bien y mantener el pie en el acelerador", aseveró. "Siento que lo estoy haciendo bastante bien esta semana”.

Lo diferente de esta semana fue su itinerario de viajes. Akina estuvo en las Bermudas la semana pasada y empató en el 17mo lugar en un torneo que se acortó a 54 hoyos por los fuertes vientos. Luego viajó a México, y es como si no hubiera perdido el ritmo.

“Es la primera vez que paso de un evento a otro, así que dos semanas seguidas. En ese aspecto es un poco diferente para mí", reconoció. "Siento que cada torneo nuevo, cada ronda nueva es una experiencia de aprendizaje para mí, y ésta de aquí ha sido una gran experiencia hasta ahora”.

Akina creció junto a Turtle Bay, a unas cinco millas del Banzai Pipeline en la costa norte de Oahu, y su familia se mudó a Alpine, Utah —entre Salt Lake City y Provo— cuando él tenía 10 años. Recibió ofertas de beca de la mayoría de los principales programas y eligió quedarse cerca de casa.

De ninguna manera eso ha perjudicado su desarrollo. Akina ya subió hasta el noveno puesto del ranking mundial amateur de golf, impulsado no sólo por su desempeño en el la Gira de la PGA, sino también por un segundo lugar y un cuarto puesto en sus dos últimos eventos universitarios.

Quizás ayudó que estuviera jugando con alguien de su misma edad: Blades Brown, quien se hizo profesional siendo estudiante de penúltimo año de secundaria y obtuvo su credencial de la Gira este año a través del Korn Ferry Tour.

Brown firmó un 65 y quedó a dos golpes de Akina. También en el grupo estaba Luke Clanton, de 22 años, otrora el número 1 amateur y el segundo jugador en conseguir una credencial del tour mediante el programa acelerado de PGA Tour University.

“Fue un grupo increíble, increíble estos últimos dos días. Creo que eso me ayudó a mantenerme algo suelto ahí afuera”, dijo Akina.

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FUENTE: AP