americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Keylor Navas sigue con Pumas UNAM un año más a los 39 años

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El exguardameta del Real Madrid Keylor Navas llegó a un acuerdo para extender su contrato por un año más con Pumas UNAM en la primera división mexicana el viernes.

Keylor Navas, portero de Pumas, reacciona durante un partido de la liga mexicana de fútbol en contra de Cruz Azul, el sábado 14 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Keylor Navas, portero de Pumas, reacciona durante un partido de la liga mexicana de fútbol en contra de Cruz Azul, el sábado 14 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Navas cumple 40 años este año y su contrato con el club con sede en Ciudad de México estaba previsto que terminara en junio.

“Fueron tres pláticas muy rápidas, en las que había un club y un jugador que realmente querían continuar, así que se trató más de priorizar contratos y luego firmar, que es lo que nos da tranquilidad”, expresó Navas en una conferencia de prensa.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares de México, intenta ganar su primer título de liga desde el Clausura 2011. En el torneo actual, el equipo ocupa el quinto lugar después de 11 de las 17 jornadas de la temporada regular.

“Mi familia está bien, ‘Efra’ (el entrenador) y yo estamos bien, es un grupo increíble con el que trabajar”, agregó el portero costarricense.

Pumas no dio a conocer los términos financieros del contrato. La extensión es por un año con opción a otro más.

“Los grandes proyectos no ocurren de la noche a la mañana. He estado involucrado en algunos, y sé lo que se necesita”, manifestó el guardameta. “Siempre sueñas con ser campeón, y ojalá podamos dárselo a la afición, que se lo merece”.

Navas debutó como profesional con Saprissa en Costa Rica en 2005 y comenzó su carrera europea cuatro años después en Albacete. Pasó a Levante y firmó con el Real Madrid en 2014. En el Real Madrid, Navas ganó un título de liga y una Supercopa, además de tres Ligas de Campeones. También participó en tres Copas del Mundo con Costa Rica.

Jugó cuatro temporadas en una exitosa primera etapa en el PSG, ayudando al club a asegurar dos títulos de la liga francesa.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter