Keylor Navas sigue con Pumas UNAM un año más a los 39 años

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Keylor Navas, portero de Pumas, reacciona durante un partido de la liga mexicana de fútbol en contra de Cruz Azul, el sábado 14 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Navas cumple 40 años este año y su contrato con el club con sede en Ciudad de México estaba previsto que terminara en junio.

“Fueron tres pláticas muy rápidas, en las que había un club y un jugador que realmente querían continuar, así que se trató más de priorizar contratos y luego firmar, que es lo que nos da tranquilidad”, expresó Navas en una conferencia de prensa.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares de México, intenta ganar su primer título de liga desde el Clausura 2011. En el torneo actual, el equipo ocupa el quinto lugar después de 11 de las 17 jornadas de la temporada regular.

“Mi familia está bien, ‘Efra’ (el entrenador) y yo estamos bien, es un grupo increíble con el que trabajar”, agregó el portero costarricense.

Pumas no dio a conocer los términos financieros del contrato. La extensión es por un año con opción a otro más.

“Los grandes proyectos no ocurren de la noche a la mañana. He estado involucrado en algunos, y sé lo que se necesita”, manifestó el guardameta. “Siempre sueñas con ser campeón, y ojalá podamos dárselo a la afición, que se lo merece”.

Navas debutó como profesional con Saprissa en Costa Rica en 2005 y comenzó su carrera europea cuatro años después en Albacete. Pasó a Levante y firmó con el Real Madrid en 2014. En el Real Madrid, Navas ganó un título de liga y una Supercopa, además de tres Ligas de Campeones. También participó en tres Copas del Mundo con Costa Rica. Jugó cuatro temporadas en una exitosa primera etapa en el PSG, ayudando al club a asegurar dos títulos de la liga francesa. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP