americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kevin Durant supera a Michael Jordan y es 5to en anotación NBA en triunfo de Rockets

HOUSTON (AP) — En la noche en que Kevin Durant superó a Michael Jordan para colocarse quinto en la lista histórica de anotación de la NBA, la estrella de 37 años ya estaba mirando hacia adelante.

El alero de los Rockets de Houston, Kevin Durant (7), reacciona tras la victoria ante el Heat de Miami en un juego de baloncesto de la NBA en Houston, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
El alero de los Rockets de Houston, Kevin Durant (7), reacciona tras la victoria ante el Heat de Miami en un juego de baloncesto de la NBA en Houston, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

“Faltan cuatro más”, expresó con una sonrisa.

Durant anotó 27 puntos en la victoria de Houston sobre el Heat de Miami el sábado por la noche para rebasar a Jordan.

Durant, quien fue la segunda selección global del draft de 2007, tenía 21 puntos al entrar al cuarto periodo y encestó un triple con menos de cinco minutos por jugar para acercarse a superar a Jordan. Lo consiguió en su siguiente tiro, al clavar otro triple desde casi el mismo lugar en la esquina derecha para llegar a 32.294 puntos, dos más que Jordan.

Levantó brevemente los brazos en señal de triunfo después de encestar el tiro, mientras la afición local enloquecía.

Le preguntaron a Durant si tenía algún recuerdo favorito de Jordan o la mejor interacción con la superestrella.

“No. Eso es como preguntarme si tengo una canción favorita de Drake. No, es que todas son geniales. MJ tiene tantos grandes momentos. Él personifica un nivel icónico, de dios; simplemente todo en lo que creo, él lo personifica”, añadió.

Falló un tiro que habría ganado el partido para Houston en los últimos segundos, pero Amen Thompson palmeó el rebote del fallo para darle a los Rockets la victoria 123-122.

Thompson, que tenía 4 años cuando Durant era novato, está maravillado por los logros del veterano.

“Eso es legendario. Simplemente estar en un equipo con una grandeza así, inspira, sin duda. Y presenciar cómo rompe estos récords, ha sido genial de ver”, añadió.

Los Rockets proyectaron un video para conmemorar el hito justo antes de la última jugada. Incluía momentos destacados de Durant junto con algunos de Jordan, mientras los aficionados se ponían de pie para ovacionarlo.

Durant ya había superado esta temporada a Wilt Chamberlain (31.419) y Dirk Nowitzki (31.560) antes de volver a escalar el sábado. El siguiente en la prestigiosa lista es Kobe Bryant, cuarto con 33.643 puntos.

“Es un honor para todos ser parte de eso. Y como KD ha dicho en el pasado, no creo que le importe mucho en el momento. Está realmente enfocado en la temporada y en lo que intentamos lograr, pero no quiero que se quede como algo secundario. Superar a Michael Jordan es, obviamente, un logro enorme y lo celebramos con él”, manifestó el entrenador Ime Udoka.

Durant está en su 19na temporada en la liga, pero se perdió por lesión toda la campaña 2019-20. Está en su primera temporada en Houston desde un traspaso bomba procedente de Phoenix el verano pasado.

El 16 veces All-Star y cuatro veces medallista de oro olímpico es cuatro veces campeón anotador y dos veces MVP de las Finales de la NBA. Tiene dos títulos de la NBA, fue el MVP en 2013-14 y ha sido elegido 11 veces al All-NBA.

Durant comentó que se ha inspirado en todos los que están en la cima de la lista de anotación y que espera seguir inspirando a quienes vengan después. Pero le resulta difícil asimilar por completo lo que este logro significa para su carrera y su legado en este momento.

“Está bien, pero es difícil asimilarlo cuando todavía estás en el camino, cuando solo te importa mejorar. No quiero minimizar cosas así, pero tengo que levantarme y venir a trabajar mañana”, añadió

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter