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Kevin Durant, de los Rockets de Houston, envía un pase frente a Ryan Dunn, de los Suns de Phoenix, durante el duelo del miércoles 25 de noviembre de 2026 (AP Foto/Karen Warren) AP

Durant encestó 7 de 15 tiros de campo y capturó 10 rebotes. Un triple cuando restaban 46,3 segundos del segundo cuarto lo metió en el club de los 33.000 puntos junto a LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant.

Los Suns (9-8) vieron concluida una racha de cuatro victorias y quedaron eliminados de la contienda por el cetro de la Copa NBA. Houston (14-5) quedó eliminado la noche del martes cuando Dallas derrotó a Denver.

Los Mavericks avanzaron a la ronda de eliminación directa al ganar el Grupo A del Oeste.

Alperen Sengun terminó con 23 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su tercer triple-doble de la temporada. Amen Thompson sumó 18 puntos y 10 rebotes a la causa de Houston.

Devin Booker encabezó a los Suns con 25 puntos. Phoenix anotó apenas cinco triples y encestó apenas uno de sus últimos 24 intentos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP