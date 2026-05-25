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Ketel Marte se luce con 4 hits y los Diamondbacks vencen 6-2 a los Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — El dominicano Ketel Marte conectó cuatro hits, incluido un doble que empató el juego en la quinta entrada y un sencillo de dos carreras en la sexta, y Merrill Kelly lanzó siete sólidas entradas para ganar su cuarta apertura consecutiva, mientras los enrachados Diamondbacks de Arizona vencieron 6-2 a los Gigantes de San Francisco el lunes.

Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, reacciona después de anotar carrera frente a los Gigantes de San Francisco durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 25 de mayo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, reacciona después de anotar carrera frente a los Gigantes de San Francisco durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 25 de mayo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Kelly (5-3) permitió dos carreras con cuatro imparables, ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas. Se convirtió en el cuarto lanzador en la historia de Arizona en alcanzar 1.000 entradas.

Es la segunda racha de victorias más larga de su carrera de ocho años, solo detrás de un tramo de cinco triunfos consecutivos del 15 de mayo al 9 de junio de 2023. El veterano derecho venció a los Gigantes por segunda vez en seis días y tiene marca de 4-0 en sus últimas seis aperturas contra San Francisco.

Después del doble de Marte en la quinta, el dominicano Geraldo Perdomo conectó un sencillo más tarde para poner a los Diamondbacks arriba 3-2. Adrian Del Castillo añadió un sencillo impulsor para Arizona, que ganó su tercero seguido, su noveno en 11 juegos, y mejoró a 12-4 desde el 9 de mayo.

Corbin Carroll extendió a 13 juegos su racha de imparables, la mejor de las Grandes Ligas y la más alta de la temporada. Marte, que tiene una racha de nueve juegos bateando de hit, consiguió tres o más imparables por tercer partido consecutivo.

Por San Francisco, el dominicano Rafael Devers conectó un doble de dos carreras para tomar la ventaja en la cuarta.

El venezolano Gabriel Moreno abrió la tercera con un jonrón para el primer corredor en base de Arizona. Luego, los Diamondbacks llenaron las bases con tres sencillos consecutivos ante Landen Roupp (5-5), quien retiró a Perdomo con un tercer strike cantado y provocó un elevado de foul de Nolan Arenado que terminó la entrada para evitar más daño.

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