Kentucky: Fiscales federales buscan desestimar cargos contra policías por muerte de Breonna Taylor

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Una marcha en memoria de Breonna Taylor, en Louisville, Kentucky, el 25 de agosto del 2020. (Amy Harris/Invision/AP) AP

Los agentes de Louisville estaban acusados de falsificar la orden judicial que llevó a la policía a allanar el apartamento de Breonna Taylor la noche en que fue asesinada hace seis años.

Los fiscales dijeron en un escrito judicial presentado el viernes que su revisión del caso mostró que los cargos contra el exdetective Joshua Jaynes y el exsargento Kyle Meany deberían ser “desestimados en aras de la justicia”.

Ninguno de los abogados de los acusados han respondido a solicitudes de comentarios.

En dos ocasiones, los jueces han tomado el cargo por delito grave contra cada agente y lo han reducido a un delito menor, al indicar que no existía un vínculo directo entre la información falsa y la muerte de Taylor. Los fiscales manifestaron después del segundo fallo que decidieron retirar los casos.

La policía mató a tiros a Taylor cuando derribó la puerta de su apartamento mientras ejecutaba una orden antidrogas sin aviso previo, en busca de un exnovio que ya no vivía allí.

El novio de Taylor en ese momento disparó contra los agentes, y Taylor murió cuando la policía respondió con disparos.

Fiscales federales durante el gobierno del expresidente Joe Biden impulsaron los cargos contra los agentes, mientras que el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump ha pedido que el único agente que cumple una condena de prisión relacionada con la muerte de Taylor sea liberado mientras apela su condena. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP