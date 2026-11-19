La Colina Mrima en el condado Kwale de Kenia, el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Eugenie Tenezakis) AP

El Ministerio de Minería indicó el jueves que había emitido un aviso de su intención de adjudicar el proyecto de la Colina Mrima en el condado de Kwale, al Frontier Minerals Consortium, que integra a Frontier Minerals LLC, Bunker Hill Mining Corp., ReElement Technologies y American Resources Corp.

El ministerio subrayó que el aviso no es una licencia. Señaló que el consorcio ahora debe “ir al terreno”, relacionarse con las comunidades y obtener “todos los consentimientos requeridos” antes de solicitar una licencia de prospección.

Residentes y agricultores han dicho a The Associated Press que temen perder sus tierras. Ancianos de la comunidad local Digo se preocupan por daños a un bosque sagrado donde están enterrados sus antepasados.

“Hasta ahora, no hemos recibido ninguna información del gobierno sobre el contenido del proyecto", declaró Justus Mwero, presidente de la Organización Comunitaria de Propietarios de Granjas de Mrima. "Nos será difícil expresar nuestro consentimiento u opinión a la empresa sin información”.

Países, entre ellos Estados Unidos, compiten por asegurar los minerales de tierras raras que se usan en motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y tecnologías de defensa, en busca de alternativas al dominio de China.

El ministerio señaló que había elegido “deliberadamente” a los inversionistas antes de iniciar los procesos formales de consentimiento. El ministro de Minería, Hassan Joho, dijo a la AP el 2 de noviembre que la comunidad fue consultada antes de solicitar ofertas.

Fakii Omar, de la Kwale Mining Alliance, sostuvo: “El gobierno debería hacer pública la propuesta, para que se pueda exigir cuentas a la empresa. El gobierno no debería desentenderse de sus responsabilidades y dejarlo en manos del inversionista”.

El Bosque Sagrado de la Colina Mrima fue designado monumento nacional en 1992.

“El aviso no menciona si se ha revocado el estatus de protección del bosque", indicó Omar. "¿Puede la mina propuesta coexistir con el estatus de protección bajo las leyes actuales?”.

Un intento previo de explotar el sitio terminó en arbitraje. En 2013, el regulador ambiental de Kenia rechazó una evaluación ambiental para una licencia en manos de Cortec Mining Kenya, citando el estatus protegido del lugar, según Extractives Daily. Posteriormente, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dictaminó que la licencia no debió haberse emitido sin aprobación ambiental, y Kenia ganó el caso.

El Centre for Litigation Trust, un grupo de la sociedad civil keniana, ha pedido al Tribunal Superior del condado Kwale que suspenda un acuerdo propuesto entre Kenia y Estados Unidos sobre los minerales de Mrima hasta que se consulte a los residentes. El fiscal general ha impugnado la jurisdicción del tribunal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP