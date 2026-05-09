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Kelly luce tras 3 aperturas flojas al hilo y Diamondbacks vencen 2-1 a Mets

PHOENIX (AP) — Merrill Kelly se recuperó tras tres aperturas consecutivas titubeantes para lanzar siete entradas eficaces y los Diamondbacks de Arizona vencieron la noche del sábado por 2-1 a los Mets de Nueva York.

El lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, Merrill Kelly, realiza un lanzamiento contra los Mets de Nueva York durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 9 de mayo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin)
El lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, Merrill Kelly, realiza un lanzamiento contra los Mets de Nueva York durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 9 de mayo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Kelly (2-3) permitió una carrera con tres hits y Paul Sewald trabajó un noveno inning perfecto para lograr su octavo salvamento en igual número de oportunidades. Fue la tercera victoria de Arizona en 11 juegos.

El abridor de los Mets, Clay Holmes (4-3), permitió un sencillo de dos carreras del venezolano Ildemaro Vargas en la tercera entrada, pero por lo demás estuvo sólido, al conceder dos carreras con cinco hits en 5 2/3 innings.

Recibió poca ayuda de la ofensiva de los Mets. Nueva York conectó tres hits, una noche después de sacar una victoria 3-1 en 10 entradas sobre los Diamondbacks.

Kelly estuvo mucho mejor después de haber permitido 19 carreras limpias en 13 2/3 innings en sus tres aperturas anteriores.

Los abridores de Arizona han lanzado al menos seis entradas en cinco aperturas consecutivas por primera vez desde que lo hicieron en seis seguidas el septiembre pasado.

Holmes terminó con seis ponches y dos boletos. Ha permitido dos o menos carreras limpias en sus ocho aperturas de esta temporada.

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