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Kazuma Okamoto guía a Azulejos a triunfo 4-3 ante Reales para compartir último comodín

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Kazuma Okamoto remolcó dos carreras con cuatro hits, incluido un sencillo que rompió el empate en la séptima entrada, y los encendidos Azulejos de Toronto superaron el sábado 4-3 a los Reales de Kansas City.

Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, pega un sencillo ante los Reales de Kansas City, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, pega un sencillo ante los Reales de Kansas City, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Toronto (72-71) ganó por séptima vez en ocho juegos y alcanzó a Cleveland en la carrera por el último pasaje de playoffs de la Liga Americana.

Los Azulejos se colocaron por encima de .500 por primera vez desde que estaban 4-3 el 3 de abril. Los campeones defensores de la Liga Americana, que estaban 10 juegos por debajo de .500 el 28 de julio, están empatados con los Guardianes en la puja por el tercer comodín de la liga.

Okamoto se fue de 5-4 con un doble y rompió el empate 3-3 en la séptima con un sencillo productor. En la tercera entrada, Disparó un doble impulsor que golpeó la tercera base por encima de un lance de Josh Rojas y rodó hasta la esquina del jardín izquierdo.

Nathan Lukes aportó tres hits por Toronto, incluido un sencillo productor que puso el duelo 2-0 en la primera.

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FUENTE: AP

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