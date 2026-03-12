americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kawhi Leonard anota 45 puntos en paliza de Clippers, 153-128 a Timberwolves

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 45 puntos y los Clippers de Los Ángeles arrollaron el miércoles 153-128 a los Timberwolves de Minnesota para situarse por encima de la marca de .500, merced a su tercera victoria consecutiva y la sexta en siete partidos.

Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, festeja tras encestar un triple frente a los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh)
Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, festeja tras encestar un triple frente a los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Los Clippers, octavos en la Conferencia Oeste con marca de 33-32 tras comenzar en 6-21, lograron su mayor total de puntos de la temporada. Aplastaron a Minnesota después de vencer a Nueva York la noche del lunes para abrir una estadía en casa de cinco partidos.

Leonard acertó 15 de 20 disparos de campo y 6 de 9 triples. Encestó 9 de 10 tiros libres.

Los Angeles convirtió 19 de 37 triples.

Bennedict Mathurin anotó 22 puntos por Los Angeles. El recién llegado a los Clippers, Darius Garland, sumó 21, al encestar cinco triples.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 36 puntos y Naz Reid aportó 18.

Minnesota cayó al sexto puesto en la apretada Conferencia Oeste, pero a sólo medio partido de los Lakers, que son terceros. Los Timberwolves han perdido tres seguidos tras ganar cinco consecutivos. Perdieron ante los Lakers la noche del martes para abrir una gira de cuatro partidos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter