Kawhi Leonard anota 26 puntos y guía a Clippers a vencer 138-109 a Kings

Compartir en:









Kawhi Leonard (2), delantero de el Clippers de Los Ángeles, es marcado por Killian Hayes (3), guardia de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Sacramento, California, el domingo 5 de abril de 2026. (Foto AP/Randall Benton) AP

Leonard anotó 13 puntos en el primer cuarto, mientras los Clippers se escapaban rápidamente a una ventaja de dos dígitos y navegaron sin sobresaltos ante unos Kings que solo estaban cumpliendo el trámite de una temporada perdida.

John Collins sumó 25 puntos, y Darius Garland y Kobe Sanders aportaron 17 cada uno para Los Ángeles.

Los Clippers pasaron a estar empatados en el octavo puesto de la Conferencia Oeste con Portland, con cuatro partidos por disputar. El equipo que termine octavo tendrá dos oportunidades de meterse en los playoffs a través del torneo de play-in.

Los Kings se mantuvieron empatados con Utah por el cuarto peor récord de la NBA, con marca de 21-58 y tres juegos restantes. Sacramento está empatado con la tercera mayor cantidad de derrotas en la historia de la franquicia, tras haber perdido 59 partidos en 1989-90 y 65 en 2008-09.

DeMar DeRozan anotó nueve puntos en 10 minutos en la primera mitad para llegar a 26.711 puntos en su carrera, superando a Oscar Robertson (26.710) y colocándose en el 16.º puesto de la lista histórica de la NBA.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP