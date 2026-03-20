americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kast refuerza promesa de mano dura en Chile tras la primera muerte de un policía en su gestión

SANTIAGO (AP) — El presidente chileno José Antonio Kast reiteró el viernes que endurecerá la política contra quienes ataquen a las fuerzas de seguridad tras conocerse la muerte de un policía tiroteado la semana pasada, el primer oficial fallecido en su gestión.

El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular. (AP Foto/Esteban Félix)
El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular. (AP Foto/Esteban Félix) AP

“Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero”, dijo el mandatario en una declaración a la prensa desde el Palacio de La Moneda de Santiago. “Atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, deteriorando la imagen de los carabineros. Y eso tendrá consecuencias”.

Las declaraciones se produjeron después de la confirmación de la muerte del sargento Javier Figueroa Manquimilla tras ocho días internado con muerte cerebral en un hospital de Puerto Montt, en el sur, a raíz de un disparo en la cabeza.

El uniformado había recibido un disparo durante una operación rutinaria de fiscalización el pasado miércoles, el mismo día en el que Kast fue investido presidente.

Kast, quien asumió el poder bajo la promesa de un gobierno de emergencia para controlar la delincuencia y la inmigración irregular, decretó tres días de duelo nacional y aseguró a los “responsables de este crimen” que “los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste”.

“Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes”, aseguró.

A su vez sostuvo que los miembros de las fuerzas de seguridad “no están solos” y que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza”, instando el “reencuentro entre la ciudadanía y sus autoridades”.

“Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace”, dijo. “Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente ‘eso no se hace’”.

Kast, quien a los 60 años lidera la extrema derecha chilena, construyó su campaña presidencial del año pasado con un fuerte discurso contra la violencia delictiva, que alcanzó su pico en 2022 potenciada por la entrada de bandas internacionales del crimen organizado que disparó las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones.

Si bien los delitos violentos han registrado sostenidas bajas en los últimos años, el temor aún persiste en el país, donde casi un 60% de los votantes optó por Kast en diciembre cautivados por su promesa de devolver “la paz y el orden” a Chile.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter